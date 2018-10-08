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8 октября 2018, 18:19



Красноярский край оказался вторым в стране по сумме госдолга. Долги Красноярского края перед Федерацией оказались самыми большими в Сибири.

В целом по России Красноярский край также оказался в лидерах — его госдолг второй по размеру в стране. Больше только у Краснодарского края — без малого 120 млрд рублей. Меньше всего задолжала федерации Тюменская область — 1,053 млрд рублей. Совсем без заимствований обошлась только Сахалинская область. По данным аналитиков, долг Красноярского края по ценным бумагам превышает 71 млрд рублей. Кредитным организациям краевые власти должны более 11 млрд рублей. Бюджетные кредиты в структуре задолженности составляют 24 млрд рублей, а иные долговые обязательства 3 млрд рублей. Исследователи отмечают, что в целом долговая нагрузка регионов страны снижается. Совокупный госдолг регионов за год уменьшился на 2,6% до 2,16 трлн рублей. Напомним, что в конце сентября правительство Красноярского края выплатило 283,8 млн рублей в счет погашения восьмого, последнего купона облигационного займа серии 34009. Купонный доход на одну ценную бумагу составил 34,41 рубля по ставке 11,5% годовых. Кроме того, краевое правительство выплатило 60% номинальной стоимости облигаций на сумму 4,95 млрд рублей. Таким образом, заем погашен полностью.

Просмотров:237 Государственный долг Красноярского края на 1 сентября 2018 года составил 106,5 млрд рублей. Такая информация опубликована сайте Минфина России. Это самый большой показатель среди сибирских регионов. Причем он превосходит госдолг «бронзового призера» почти в 2,6 раза — Новосибирская область задолжала Федерации чуть больше 41 млрд рублей. Меньше всего должны бюджету страны власти Республики Алтай — 1,4 млрд.В целом по России Красноярский край также оказался в лидерах — его госдолг второй по размеру в стране. Больше только у Краснодарского края — без малого 120 млрд рублей. Меньше всего задолжала федерации Тюменская область — 1,053 млрд рублей. Совсем без заимствований обошлась только Сахалинская область.По данным аналитиков, долг Красноярского края по ценным бумагам превышает 71 млрд рублей. Кредитным организациям краевые власти должны более 11 млрд рублей. Бюджетные кредиты в структуре задолженности составляют 24 млрд рублей, а иные долговые обязательства 3 млрд рублей. Исследователи отмечают, что в целом долговая нагрузка регионов страны снижается. Совокупный госдолг регионов за год уменьшился на 2,6% до 2,16 трлн рублей.Напомним, что в конце сентября правительство Красноярского края выплатило 283,8 млн рублей в счет погашения восьмого, последнего купона облигационного займа серии 34009. Купонный доход на одну ценную бумагу составил 34,41 рубля по ставке 11,5% годовых.Кроме того, краевое правительство выплатило 60% номинальной стоимости облигаций на сумму 4,95 млрд рублей. Таким образом, заем погашен полностью.