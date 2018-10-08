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8 октября 2018, 18:26



В России может появиться "спортивный" налоговый вычет по НДФЛ.

Так, предлагается внести в Налоговый кодекс дополнения, предусматривающие право налогоплательщика, который произвел затраты на занятия спортом, на получение налогового вычета по НДФЛ в размере, равном таким затратам. Эту меру планируется распространить не только на затраты на занятия спортом самого налогоплательщика, но и на соответствующие затраты для его супруги и несовершеннолетних детей. В качестве примера затрат на занятие спортом указывается покупка абонемента в спортивный клуб. Указанный вычет планируется установить по аналогии с вычетом на лечение. Напомним, действующее законодательство предусматривает возможность получения социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медуслуги, оказанные медорганизациями, ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Может ли налогоплательщик получать социальные налоговые вычеты наряду со стандартными и имущественными вычетами по НДФЛ? Узнайте из "Энциклопедии решений. Налоги и взносы" интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно! "Проводимой фискальной политикой государственная власть должна стимулировать граждан больше заниматься спортом и меньше болеть, а не наоборот", – считает автор инициативы. Он отмечает, что регулярные занятия спортом приводят к тому, что человек начинает меньше болеть, что, в свою очередь, снижает экономическую нагрузку на средства Фонда обязательного медицинского страхования, а также благотворно сказывается на общем экономическом состоянии в государстве (т. к. вклад физически здоровых людей в ВВП государства выше, чем вклад физически не здоровых, часто болеющих людей). Голосование за инициативу продлится до 15 февраля 2019 года.

Просмотров:265 Соответствующая инициатива № 77Ф402801 появилась на официальном сайте Российских общественных инициатив (РОИ). Если она наберет 100 тыс. голосов в поддержку, то будет направлена в экспертную группу федерального уровня для принятия решения о мерах по ее реализации.Так, предлагается внести в Налоговый кодекс дополнения, предусматривающие право налогоплательщика, который произвел затраты на занятия спортом, на получение налогового вычета по НДФЛ в размере, равном таким затратам. Эту меру планируется распространить не только на затраты на занятия спортом самого налогоплательщика, но и на соответствующие затраты для его супруги и несовершеннолетних детей. В качестве примера затрат на занятие спортом указывается покупка абонемента в спортивный клуб.Указанный вычет планируется установить по аналогии с вычетом на лечение. Напомним, действующее законодательство предусматривает возможность получения социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медуслуги, оказанные медорганизациями, ИП, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).Может ли налогоплательщик получать социальные налоговые вычеты наряду со стандартными и имущественными вычетами по НДФЛ? Узнайте из "Энциклопедии решений. Налоги и взносы" интернет-версии системы ГАРАНТ.Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!"Проводимой фискальной политикой государственная власть должна стимулировать граждан больше заниматься спортом и меньше болеть, а не наоборот", – считает автор инициативы. Он отмечает, что регулярные занятия спортом приводят к тому, что человек начинает меньше болеть, что, в свою очередь, снижает экономическую нагрузку на средства Фонда обязательного медицинского страхования, а также благотворно сказывается на общем экономическом состоянии в государстве (т. к. вклад физически здоровых людей в ВВП государства выше, чем вклад физически не здоровых, часто болеющих людей).Голосование за инициативу продлится до 15 февраля 2019 года.