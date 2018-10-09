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9 октября 2018, 10:26



В Норильске огонь зимней Универсиады - 2019 встретят в январе.

Общая протяженность маршрута в Ростове-на-Дону составила 2450 м. Огонь по улицам города пронесли 18 факелоносцев, среди которых министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, олимпийский чемпион по баскетболу, посол зимней Универсиады - 2019 Сергей Тараканов, олимпийская чемпионка по фехтованию Светлана Бойко, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по академической гребле Николай Спинев, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Заур Курамагомедов, чемпион мира по современному пятиборью Алексей Туркин, чемпион мира по гиревому спорту Сергей Балабанов, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Нияз Ильясов, бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Мария Харенкова, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи. Из Ростова-на-Дону огонь зимней Универсиады - 2019 отправится в Ульяновск, где с 9 по 11 октября в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоится презентация эстафеты огня Студенческих игр. Затем огонь доставят в Ставрополь, где 13 октября пройдет следующий этап эстафеты. Всего в маршруте федерального этапа проекта 30 крупных городов страны. Норильск встретит огонь зимней Универсиады 22 января. В норильском этапе эстафеты примут участие 15 человек.

Просмотров:141 Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, а завершится 1 марта 2019 года в Красноярске. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). В России огонь Студенческих игр уже встретили Москва, Калининград, Симферополь и вчера Ростов-на-Дону.Общая протяженность маршрута в Ростове-на-Дону составила 2450 м. Огонь по улицам города пронесли 18 факелоносцев, среди которых министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, олимпийский чемпион по баскетболу, посол зимней Универсиады - 2019 Сергей Тараканов, олимпийская чемпионка по фехтованию Светлана Бойко, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по академической гребле Николай Спинев, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Заур Курамагомедов, чемпион мира по современному пятиборью Алексей Туркин, чемпион мира по гиревому спорту Сергей Балабанов, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Нияз Ильясов, бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Мария Харенкова, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.Из Ростова-на-Дону огонь зимней Универсиады - 2019 отправится в Ульяновск, где с 9 по 11 октября в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоится презентация эстафеты огня Студенческих игр. Затем огонь доставят в Ставрополь, где 13 октября пройдет следующий этап эстафеты.Всего в маршруте федерального этапа проекта 30 крупных городов страны. Норильск встретит огонь зимней Универсиады 22 января. В норильском этапе эстафеты примут участие 15 человек.