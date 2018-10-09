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9 октября 2018, 10:55

Норильский участковый может попасть в финал всероссийского конкурса «Народный участковый», если его поддержит большинство земляков. Региональное онлайн-голосование уже идет.


Стартовал второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводит МВД России. Конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.
Онлайн-голосование на региональном уровне уже началось и продлится до 16 октября. Интернет-пользователям предстоит выбрать единственного победителя, который представит наш регион на всероссийском этапе конкурса.
Для того чтобы посетители смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю 24.мвд.рф размещена информация о 10 победителях первого этапа. В их числе и норильчанин Амиран Мамуладзе.
Напомним, 34-летний майор полиции Амиран Мамуладзе служит в органах внутренних дел 12 лет, участковым его назначили четыре года назад. Сейчас он работает в участковом пункте полиции № 10, к которому относятся 16 жилых домов и несколько учреждений. Своими достижениями в профессии считает уважение коллег и доверие граждан. Характеризуется как целеустремленный, настойчивый, трудолюбивый сотрудник, с высоким уровнем профессионализма и умением решать поставленные перед ним служебные задачи.

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