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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:33 Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по организациям с ликбезом по пенсионной реформе! Это мошенники!
16:48 41-летний житель Норильска предстанет перед судом за хранение наркотических средств в крупном размере
16:45 Водителя маршрутки за разговор по мобильному телефону во время движения автобуса наказали рублем.
16:37 Полярная арт-резиденция PolArt Музея Норильска объявляет о начале нового творческого сезона 2018-2019, в течение которого в Норильск со своими проектами приедут пять художников.
16:32 В Норильске задержали девушку с двумя граммами «синтетики».
16:25 В Норильске пройдет международный фестиваль «Живой звук». Гостей ждут в Городском центре культуры с 24 по 28 октября.
16:17 В Норильске пройдет слет социально ориентированных некоммерческих организаций.
15:38 Александр Усс: "На стажировки красноярских врачей в зарубежных клиниках нельзя жалеть денег".
14:54 Из поданных 62 апелляций от норильских выпускников оправданы оказались лишь две.
14:04 «Норникель» приступил к активной фазе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируется сдать к середине 2020 года.
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