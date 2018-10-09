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9 октября 2018, 11:10



С начала года в Норильске к ответственности привлечены около 300 пьяных водителей.

Если же водитель вновь садится за руль в состоянии опьянения, то данное нарушение образует состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет. «Человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить «безопасную» долю алкоголя. Любое его количество, выпитое незадолго до поездки, опасно и запретно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих», - отмечают в полиции. Госавтоинспекция отдела МВД России по г. Норильску обращается ко всем жителям города: «Если вы стали свидетелями того, как нетрезвый водитель садится за руль и начинает движение, сообщите об этом в дежурную часть полиции». Телефоны дежурной части полиции: 102; 47-24-01.

Просмотров:130 Дорожные полицейские напоминают, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тыс. рублей.Если же водитель вновь садится за руль в состоянии опьянения, то данное нарушение образует состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.«Человек, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить «безопасную» долю алкоголя. Любое его количество, выпитое незадолго до поездки, опасно и запретно. Каждый водитель должен трезво оценивать ситуацию на дороге и не подвергать опасности себя и окружающих», - отмечают в полиции.Госавтоинспекция отдела МВД России по г. Норильску обращается ко всем жителям города: «Если вы стали свидетелями того, как нетрезвый водитель садится за руль и начинает движение, сообщите об этом в дежурную часть полиции».Телефоны дежурной части полиции: 102; 47-24-01.