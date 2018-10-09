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9 октября 2018, 11:26



В Норильске женщину обокрал знакомый мужчина, которого она пригласила в гости.

Обвиняемый 30-летний мужчина предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты. В июне его в гости пригласила знакомая женщина, а он в знак благодарности украл у нее карту. Впоследствии он сумел и обналичить ее на 50 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

Просмотров:157 Расследование уголовного дела уже завершено и направлено в суд.Обвиняемый 30-летний мужчина предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты. В июне его в гости пригласила знакомая женщина, а он в знак благодарности украл у нее карту. Впоследствии он сумел и обналичить ее на 50 тысяч рублей.Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.