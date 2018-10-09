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9 октября 2018, 12:48



В Норильске управляющая компания заплатит 400 тысяч рублей за плесень в квартире.

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, житель дома неоднократно обращался в управляющую компанию с жалобами на плесень и отсыревшие стены из-за поступления холодного воздуха из межпанельных швов и неравномерного прогрева отопительных приборов. Несмотря на отслаивающиеся обои в квартире, компания не торопилась утеплить наружные стены дома. Потребитель был вынужден обратиться за экспертизой для установления стоимости восстановительного ремонта квартиры. Также им было подано заявление в местную службу Роспотребнадзора. Решением Норильского городского суда Красноярского края удовлетворены требования потребителя о взыскании в его пользу более 400 тысяч рублей, из них около 240 тысяч рублей – возмещение имущественного вреда, 30 тысяч рублей – компенсация морального вреда, боле 130 тысяч рублей – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Просмотров:149 Норильский городской суд обязал ООО «Нордсервис» возместить владельцу квартиры средства, потраченные на ремонт.Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, житель дома неоднократно обращался в управляющую компанию с жалобами на плесень и отсыревшие стены из-за поступления холодного воздуха из межпанельных швов и неравномерного прогрева отопительных приборов. Несмотря на отслаивающиеся обои в квартире, компания не торопилась утеплить наружные стены дома. Потребитель был вынужден обратиться за экспертизой для установления стоимости восстановительного ремонта квартиры. Также им было подано заявление в местную службу Роспотребнадзора.Решением Норильского городского суда Красноярского края удовлетворены требования потребителя о взыскании в его пользу более 400 тысяч рублей, из них около 240 тысяч рублей – возмещение имущественного вреда, 30 тысяч рублей – компенсация морального вреда, боле 130 тысяч рублей – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.