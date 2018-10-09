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9 октября 2018, 13:50



В 2019 году Красноярский край переходит на цифровое эфирное телевещание.

В настоящий момент завершается реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», в связи с чем в январе 2019 года в крае, как и во всей России, начнется поэтапное отключение аналогового телевизионного сигнала и переход на цифровое эфирное телевещание. Заместитель министра пояснил, что отключение вещания в аналоге произойдет после новогодних каникул, начиная с 13-14 января. После этого у зрителей, которые не перейдут на цифровое телевидение, не будет возможности смотреть федеральные телеканалы. В свою очередь подключение к цифровому телевещанию позволит бесплатно смотреть 20 самых популярных общероссийских телеканалов с более высоким качеством изображения и звука по сравнению с аналогом. Как отметил Алексей Волин, полный пакет федеральных телевизионных каналов будет доступен жителям края для бесплатного просмотра с конца декабря 2018 года. Это станет одним из этапов устранения информационного неравенства между крупными и малыми населенными пунктами – так, при аналоговом вещании зрителям ряда территорий доступно всего два-четыре телеканала. В настоящее время возможность получать цифровой эфирный телесигнал есть у 96% населения края, им остается лишь озаботиться техническими моментами подключения. Остальные 4% населения, которые не попадают в зону охвата цифрового эфирного телевещания, смогут смотреть 20 федеральных телеканалов с помощью приема спутникового сигнала. «Мы договорились с операторами спутникового телевидения, что они предоставляют для людей, проживающих вне зоны цифрового эфирного покрытия, комплекты телевизионного оборудования со спутниковой тарелкой и декодером примерно с 30% скидкой и, самое главное, не взимают никакой платы за просмотр пакета из 20 федеральных телеканалов», - уточнил Алексей Волин. Отметим, на территории Красноярского края запущено более 150 объектов связи для цифрового телевидения. Их строительством и эксплуатацией занимается филиал федерального госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр» (филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»). Как подключиться к цифровому ТВ: Проверить, есть ли на экране буква «А» рядом с логотипами федеральных каналов, например, Первого канала, России 1, НТВ и других. Если есть буква «А», то вы смотрите аналоговое ТВ, вам стоит выбрать вариант перехода на цифровое ТВ (проверить модель телевизора – она должна иметь стандарт DVB-T2; если нет – необходимо приобрести цифровую приставку или подключить спутниковое или кабельное ТВ, IPTV). Оборудование для приема цифрового эфирного сигнала (приставку, антенну, соединительный антенный кабель) можно купить в магазинах электроники и бытовой техники. В любом случае нужна антенна дециметрового диапазона (ДМВ-диапазона) – коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная. Подробная информация: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный), СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Просмотров:126 Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин провел в Красноярске совещание по подготовке региона к переходу на цифровое эфирное телевещание.В настоящий момент завершается реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», в связи с чем в январе 2019 года в крае, как и во всей России, начнется поэтапное отключение аналогового телевизионного сигнала и переход на цифровое эфирное телевещание.Заместитель министра пояснил, что отключение вещания в аналоге произойдет после новогодних каникул, начиная с 13-14 января. После этого у зрителей, которые не перейдут на цифровое телевидение, не будет возможности смотреть федеральные телеканалы. В свою очередь подключение к цифровому телевещанию позволит бесплатно смотреть 20 самых популярных общероссийских телеканалов с более высоким качеством изображения и звука по сравнению с аналогом.Как отметил Алексей Волин, полный пакет федеральных телевизионных каналов будет доступен жителям края для бесплатного просмотра с конца декабря 2018 года. Это станет одним из этапов устранения информационного неравенства между крупными и малыми населенными пунктами – так, при аналоговом вещании зрителям ряда территорий доступно всего два-четыре телеканала.В настоящее время возможность получать цифровой эфирный телесигнал есть у 96% населения края, им остается лишь озаботиться техническими моментами подключения. Остальные 4% населения, которые не попадают в зону охвата цифрового эфирного телевещания, смогут смотреть 20 федеральных телеканалов с помощью приема спутникового сигнала.«Мы договорились с операторами спутникового телевидения, что они предоставляют для людей, проживающих вне зоны цифрового эфирного покрытия, комплекты телевизионного оборудования со спутниковой тарелкой и декодером примерно с 30% скидкой и, самое главное, не взимают никакой платы за просмотр пакета из 20 федеральных телеканалов», - уточнил Алексей Волин.Отметим, на территории Красноярского края запущено более 150 объектов связи для цифрового телевидения. Их строительством и эксплуатацией занимается филиал федерального госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр» (филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»).Как подключиться к цифровому ТВ:Проверить, есть ли на экране буква «А» рядом с логотипами федеральных каналов, например, Первого канала, России 1, НТВ и других.Если есть буква «А», то вы смотрите аналоговое ТВ, вам стоит выбрать вариант перехода на цифровое ТВ (проверить модель телевизора – она должна иметь стандарт DVB-T2; если нет – необходимо приобрести цифровую приставку или подключить спутниковое или кабельное ТВ, IPTV). Оборудование для приема цифрового эфирного сигнала (приставку, антенну, соединительный антенный кабель) можно купить в магазинах электроники и бытовой техники. В любом случае нужна антенна дециметрового диапазона (ДМВ-диапазона) – коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная.Подробная информация: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный), СМОТРИЦИФРУ.РФ.