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9 октября 2018, 14:04



«Норникель» приступил к активной фазе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируется сдать к середине 2020 года.

Стоимость объекта составляет около 1,7 млрд рублей. ФОК возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. Новое спортивное сооружение должно стать основной тренировочной и игровой площадкой мини-футбольного клуба «Норильский никель», заменив собой Дворец спорта «Арктика». Также там планируется проводить спартакиады (соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, бадминтону и так далее) филиалов и РОКС компании, тренировки детско-юношеских мини-футбольных команд. Посетителям ФОК будут доступны пять залов (для фитнеса, кардио и силовых занятий), раздевалки, судейские помещения, кафе. «ФОК отвечает всем требованиям строительных норм и требованиям международной футбольной ассоциации. Проект сооружения был разработан новосибирским институтом «Синтез», - говорит и. о. руководителя дирекции Заполярного филиала по непромышленному строительству Борис Серебрий. – «Норникель» рассчитывает, что будущий спортивный комплекс станет еще одним местом притяжения жителей Норильска, его смогут посещать не только работники компании. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения». По словам руководителя проекта Сергея Баркуна, к концу этого года планируется завершить работы над свайным основанием и к концу апреля следующего года - над нулевым циклом. «Работы по монтажу металлоконструкций завершатся в конце сентября 2019 года, когда будет стоять уже коробка здания. На сегодняшний день работы осуществляются в двухсменном режиме – с 8 утра и до 10 вечера. На объекте трудятся 66 человек, в том числе восемь инженерно-технических работников. Но их количество будет увеличиваться и ориентировочно составит 200 человек ко второй половине 2019 года. Сейчас буровые работы осуществляются 13 станками и десятью дополнительными единицами техники. Особых проблем в строительстве мы не видим, поскольку привыкли работать при наших климатических условиях», - сказал Сергей Баркун.

Просмотров:169 Новое современное сооружение возводится в районе дома № 6а на ул. 50 лет Октября. Сейчас там ведется активная работа по обустройству фундамента силами пяти субподрядных организаций, генеральным подрядчиком является норильское ООО «ПСМК». Строители уже установили 26% свайного основания. Площадь застройки ФОК составляет 7047 кв. м, а общая площадь здания – почти 10 700 кв. м. ФОК будет высотой 25 метров (три этажа) и размером 64 на 100 метров. Трибуны спортивной площадки будут оснащены 1012 посадочными местами, в том числе и 150 мест для VIP-гостей. Помимо этого зал будет оборудован и балконом, на котором в случае необходимости зрители также смогут разместиться. После основного этапа строительства рабочие приступят к благоустройству территории, где появятся парковка, зеленые газоны, детская игровая площадка.Стоимость объекта составляет около 1,7 млрд рублей. ФОК возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска.Новое спортивное сооружение должно стать основной тренировочной и игровой площадкой мини-футбольного клуба «Норильский никель», заменив собой Дворец спорта «Арктика». Также там планируется проводить спартакиады (соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, бадминтону и так далее) филиалов и РОКС компании, тренировки детско-юношеских мини-футбольных команд. Посетителям ФОК будут доступны пять залов (для фитнеса, кардио и силовых занятий), раздевалки, судейские помещения, кафе.«ФОК отвечает всем требованиям строительных норм и требованиям международной футбольной ассоциации. Проект сооружения был разработан новосибирским институтом «Синтез», - говорит и. о. руководителя дирекции Заполярного филиала по непромышленному строительству Борис Серебрий. – «Норникель» рассчитывает, что будущий спортивный комплекс станет еще одним местом притяжения жителей Норильска, его смогут посещать не только работники компании. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения».По словам руководителя проекта Сергея Баркуна, к концу этого года планируется завершить работы над свайным основанием и к концу апреля следующего года - над нулевым циклом.«Работы по монтажу металлоконструкций завершатся в конце сентября 2019 года, когда будет стоять уже коробка здания. На сегодняшний день работы осуществляются в двухсменном режиме – с 8 утра и до 10 вечера. На объекте трудятся 66 человек, в том числе восемь инженерно-технических работников. Но их количество будет увеличиваться и ориентировочно составит 200 человек ко второй половине 2019 года. Сейчас буровые работы осуществляются 13 станками и десятью дополнительными единицами техники. Особых проблем в строительстве мы не видим, поскольку привыкли работать при наших климатических условиях», - сказал Сергей Баркун.