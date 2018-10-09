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9 октября 2018, 14:54



Из поданных 62 апелляций от норильских выпускников оправданы оказались лишь две.

Всего в период проведения ЕГЭ-2018 в НПР было зарегистрировано 62 апелляции. Их итоги нельзя назвать сверхутешительными: это еще раз подтверждает тот факт, что, решаясь на апелляцию, надо быть весьма аккуратным и абсолютно уверенным в себе. Иначе можно получить обратный эффект, и вместо повышения балла добиться понижения. Итак, по сведению управления образования города Норильска итоги подачи апелляций выглядят следующим образом: русский язык - 12 случаев (в школе № 1 в результате пересмотра экзаменационной работы выпускника признана 1 техническая ошибка); математика профильная - 17 случаев (все осталось без изменений); биология - 7 (без изменений); обществознание - 7 (без изменений); информатика - 7 (СШ № 1 - у 1 человека повышение на 1 балл); история - 4 (гимназия № 7 - у 1 человека повышение на 1 балл); химия - 4 (без изменений); литература - 1 (без изменений); физика - 2 (гимназия № 5 - у 1 человека понижение на 1 балл); география - 1 (без изменений). В управлении образования напоминают, что официальных поводов подать на апелляцию всего два. Во-первых, это нарушение процедуры проведения экзамена - например, если в аудитории не хватило черновых листов, или в коридоре шумели ремонтники. В таких случаях на апелляцию надо подавать в тот же день, не выходя из школы, где проходил экзамен. Во-вторых, это несогласие с выставленными баллами. Например, если компьютер неверно распознал слова и буквы в тестовой части ответа, или если эксперты, на ваш взгляд, недооценили письменную часть или эссе. Тут подать заявление на апелляцию нужно в течение 2 рабочих дней после официальной публикации результатов по предмету. То есть надо не ждать, пока школа вывесит списки с баллами на доске объявлений (она это может сделать и спустя неделю), а самому проверять результаты в личном кабинете на официальном портале единого госэкзамена.

Просмотров:127 В этом году среди норильских школьников результаты ЕГЭ в среднем оказались выше, чем в прошлом. Например, средняя оценка по базовой математике была 4, сейчас - 4,24. Несмотря на это, в нашем городе оказалось достаточно выпускников и их родителей, не согласных с оценкой, выставленной на госэкзамене.Всего в период проведения ЕГЭ-2018 в НПР было зарегистрировано 62 апелляции. Их итоги нельзя назвать сверхутешительными: это еще раз подтверждает тот факт, что, решаясь на апелляцию, надо быть весьма аккуратным и абсолютно уверенным в себе. Иначе можно получить обратный эффект, и вместо повышения балла добиться понижения.Итак, по сведению управления образования города Норильска итоги подачи апелляций выглядят следующим образом:русский язык - 12 случаев (в школе № 1 в результате пересмотра экзаменационной работы выпускника признана 1 техническая ошибка);математика профильная - 17 случаев (все осталось без изменений);биология - 7 (без изменений);обществознание - 7 (без изменений);информатика - 7 (СШ № 1 - у 1 человека повышение на 1 балл);история - 4 (гимназия № 7 - у 1 человека повышение на 1 балл);химия - 4 (без изменений);литература - 1 (без изменений);физика - 2 (гимназия № 5 - у 1 человека понижение на 1 балл);география - 1 (без изменений).В управлении образования напоминают, что официальных поводов подать на апелляцию всего два. Во-первых, это нарушение процедуры проведения экзамена - например, если в аудитории не хватило черновых листов, или в коридоре шумели ремонтники. В таких случаях на апелляцию надо подавать в тот же день, не выходя из школы, где проходил экзамен.Во-вторых, это несогласие с выставленными баллами. Например, если компьютер неверно распознал слова и буквы в тестовой части ответа, или если эксперты, на ваш взгляд, недооценили письменную часть или эссе. Тут подать заявление на апелляцию нужно в течение 2 рабочих дней после официальной публикации результатов по предмету. То есть надо не ждать, пока школа вывесит списки с баллами на доске объявлений (она это может сделать и спустя неделю), а самому проверять результаты в личном кабинете на официальном портале единого госэкзамена.