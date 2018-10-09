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9 октября 2018, 15:38



Александр Усс: "На стажировки красноярских врачей в зарубежных клиниках нельзя жалеть денег".

В ходе заседания глава региона отметил, что особое внимание нужно обратить на программу стажировки докторов за границей. Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов, отбор для участия в программе по обучению в больницах Германии прошли 25 врачей. Каждый из них пройдет практику в зарубежной клинике в течение месяца. Однако Александр Усс считает, что для полного погружения в специфику лечения сложных заболеваний тридцати дней недостаточно. "Мы не должны поездки за рубеж превращать в медицинский туризм. Я считаю, что у нас должен быть ещё один формат стажировок, где врачи смогут отработать в клиниках год. Мы должны ежегодно отправлять туда группу из 10-20 человек, тех, кто впоследствии будет успешно оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. На это нельзя жалеть денег", − сказал глава региона.

Просмотров:98 Сегодня под руководством губернатора Александра Усса состоялось очередное заседание президиума правительства Красноярского края. Главным вопросом для обсуждения стала реализация национального проекта "Здравоохранение" на территории Красноярского края с 2019 по 2024 год. В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке регионами целей и стратегических задач развития до 2024 года. В начале сентября президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт нацпроекта "Здравоохранение", в состав которого вошли 8 федеральных проектов. По итогам рассмотрения заявок от регионов Красноярский край будет принимать участие в реализации 6 проектов, паспорта которых уже разработаны. Все они направлены на модернизацию лечебных учреждений края и, как следствие, на снижение показателей смертности от конкретных заболеваний. Например, отдельные проекты будут направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. Также в рамках программ специалисты будут работать с детскими лечебными учреждениями, поликлиниками и с красноярским медицинским университетом, который готовит основную часть профессиональных кадров для больниц края.В ходе заседания глава региона отметил, что особое внимание нужно обратить на программу стажировки докторов за границей. Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов, отбор для участия в программе по обучению в больницах Германии прошли 25 врачей. Каждый из них пройдет практику в зарубежной клинике в течение месяца. Однако Александр Усс считает, что для полного погружения в специфику лечения сложных заболеваний тридцати дней недостаточно. "Мы не должны поездки за рубеж превращать в медицинский туризм. Я считаю, что у нас должен быть ещё один формат стажировок, где врачи смогут отработать в клиниках год. Мы должны ежегодно отправлять туда группу из 10-20 человек, тех, кто впоследствии будет успешно оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. На это нельзя жалеть денег", − сказал глава региона.