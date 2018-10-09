Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 октября 2018, 16:17



В Норильске пройдет слет социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ключевой темой слета станет роль муниципальных образований в развитии и регулировании сферы социальных (общественно полезных) услуг. Участники обсудят роль муниципалитетов в обеспечении доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, в том числе реализацию муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по формированию комплексной поддержки СОНКО и обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере. Также пройдут: лекторий на тему «Работа СОНКО с семьями и подростками, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»; публичные отчеты некоммерческих организаций о реализации социальных проектов, получивших поддержку государственной грантовой программы «Партнерство» в 2018 году, а также информационный семинар в рамках подготовки заявок к участию в первом конкурсе социальных проектов государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 2019 года; семинар-практикум на тему «Устойчивость некоммерческой организации или услуга с нуля». В течение месяца подобные слеты пройдут и в других территориях края.

Просмотров:75 Слет пройдет завтра, 10 октября, в Молодёжном центре (ул. Советская, 9). Его проводит Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.Ключевой темой слета станет роль муниципальных образований в развитии и регулировании сферы социальных (общественно полезных) услуг. Участники обсудят роль муниципалитетов в обеспечении доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, в том числе реализацию муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по формированию комплексной поддержки СОНКО и обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере. Также пройдут: лекторий на тему «Работа СОНКО с семьями и подростками, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации»; публичные отчеты некоммерческих организаций о реализации социальных проектов, получивших поддержку государственной грантовой программы «Партнерство» в 2018 году, а также информационный семинар в рамках подготовки заявок к участию в первом конкурсе социальных проектов государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» 2019 года; семинар-практикум на тему «Устойчивость некоммерческой организации или услуга с нуля».В течение месяца подобные слеты пройдут и в других территориях края.