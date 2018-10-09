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9 октября 2018, 16:25

В Норильске пройдет международный фестиваль «Живой звук». Гостей ждут в Городском центре культуры с 24 по 28 октября.


Откроют XII Международный фестиваль два коллектива. В первом отделении выступит духовой оркестр Норильского колледжа искусств, художественный руководитель которого - заслуженный работник культуры РФ Николай Петров. Во втором отделении на сцену выйдет группа NORTH KEY BAND (руководитель Радион Казаков).
25 октября фестиваль продолжит музыкальный проект The BEATLES «Сквозь время», художественный руководитель Ринат Гафуров. В программе принимают участие лучшие музыканты города Норильска.
26 октября любителей музыки порадует трубач Ronald Baker (США) с участием трио под управлением Алексея Черемизова (г. Санкт-Петербург).
27 октября праздник музыки продолжит вокалист и гитарист Torsten Goods (Германия) и трио под управлением Олега Бутмана (г. Москва).
28 октября на закрытии фестиваля «Живой звук» ансамбль под управлением Дмитрия Яковлева представит программу с вокалисткой Светланой Пановой (оркестр имени О. Лундстрема, г. Москва).
Билеты продаются в кассе ГЦК (телефон 22-99-14), заказ билетов по телефону 33-76-50.

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 7 октября 2018 
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