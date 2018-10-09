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9 октября 2018, 16:32



В Норильске задержали девушку с двумя граммами «синтетики».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:86 Сотрудники отдела наркоконтроля отдела МВД России по г. Норильску задержали 28-летнюю норильчанку, у которой в ходе досмотра изъяли наркотик общей массой 1,98 гр., что является крупным размером.По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.