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9 октября 2018, 16:37



Полярная арт-резиденция PolArt Музея Норильска объявляет о начале нового творческого сезона 2018-2019, в течение которого в Норильск со своими проектами приедут пять художников.

Напомним, открытый российский конкурс на получение гранта PolArt-резиденции стартовал 1 июня 2018 года в рамках международного фестиваля «Интермузей» в Москве. Программа должна была поддержать самые яркие и смелые проекты, ориентированные на художественное исследование городской среды Норильска. На рассмотрение экспертной комиссии поступили заявки от художников из разных регионов страны. Большой интерес к полярной арт-резиденции проявили иностранные художники и творческие группы. По итогам технического отбора 36 арт-проектов было допущено до голосования экспертной комиссии. Третий сезон в Норильске откроет проект Оксаны Девочкиной из Будапешта "Make art not warm: серия урбанистических пейзажей белое на белом". Анна Толкачева из Нижнего Новгорода представит VR-проект "Эффект присутствия". В новом сезоне каждый проект будет сопровождать съемка в формате виртуальной реальности для создания даже у дистанционного зрителя эффекта присутствия и полного представления об арт-проектах резидентов в Норильске. Для работы в Норильске в резиденцию также приедут из Санкт-Петербурга Екатерина Юшкевич с "Хорошей историей про Норильск" и Евгения Мачнева с проектом "Холод внутри". В связи с высоким качеством поданных заявок Музеем Норильска было принято решение за счет собственных средств поддержать больше резидентов, чем было запланировано по гранту программы "Мир новых возможностей". В мае будущего года проект "Легенды и мифы древнего Норильска" Марии Степановой из Москвы станет частью программы всероссийской акции "Ночь музеев". Творческий сезон виртуальный и реальный будет насыщен яркими арт-событиями. Обобщит опыт и результаты всех художественных проектов, реализованных в Норильске за три года, иллюстрированный печатный каталог-буклет. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК "Музей Норильска" при поддержке администрации города Норильска, компании "Норникель" в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей", а также при организационной поддержке благотворительного фонда "Территория добра".

Просмотров:73 Резидентами этого сезона станут художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Будапешта и Нижнего Новгорода с арт-проектами самых разных жанров: от безобъектной живописи и шпалерного ткачества до последних VR-технологий и новой мифологии в городском пространстве. Это авторы, получившие гранты PolArt-резиденции.Напомним, открытый российский конкурс на получение гранта PolArt-резиденции стартовал 1 июня 2018 года в рамках международного фестиваля «Интермузей» в Москве.Программа должна была поддержать самые яркие и смелые проекты, ориентированные на художественное исследование городской среды Норильска. На рассмотрение экспертной комиссии поступили заявки от художников из разных регионов страны. Большой интерес к полярной арт-резиденции проявили иностранные художники и творческие группы. По итогам технического отбора 36 арт-проектов было допущено до голосования экспертной комиссии.Третий сезон в Норильске откроет проект Оксаны Девочкиной из Будапешта "Make art not warm: серия урбанистических пейзажей белое на белом". Анна Толкачева из Нижнего Новгорода представит VR-проект "Эффект присутствия". В новом сезоне каждый проект будет сопровождать съемка в формате виртуальной реальности для создания даже у дистанционного зрителя эффекта присутствия и полного представления об арт-проектах резидентов в Норильске.Для работы в Норильске в резиденцию также приедут из Санкт-Петербурга Екатерина Юшкевич с "Хорошей историей про Норильск" и Евгения Мачнева с проектом "Холодвнутри". В связи с высоким качеством поданных заявок Музеем Норильска было принято решение за счет собственных средств поддержать больше резидентов, чем было запланировано по гранту программы "Мир новых возможностей". В мае будущего года проект "Легенды и мифы древнего Норильска" Марии Степановой из Москвы станет частью программы всероссийской акции "Ночь музеев". Творческий сезон виртуальный и реальный будет насыщен яркими арт-событиями. Обобщит опыт и результаты всех художественных проектов, реализованных в Норильске за три года, иллюстрированный печатный каталог-буклет.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется МВК "Музей Норильска" при поддержке администрации города Норильска, компании "Норникель" в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей", а также при организационной поддержке благотворительного фонда "Территория добра".