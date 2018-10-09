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9 октября 2018, 16:45



Водителя маршрутки за разговор по мобильному телефону во время движения автобуса наказали рублем.

В начале октября водителя пригласили для разговора в отдел ГИБДД, где он вначале отрицал факт разговора по телефону, но позднее, под давлением доказательств, признал этот факт и был привлечен к административной ответственности. Теперь разговорчивому маршрутчику придется заплатить штраф в размере полутора тысяч рублей.

Просмотров:68 Инцидент произошел 15 сентября в маршрутке, следовавшей из Норильска в Кайеркан в двенадцатом часу дня. Почти всю дорогу водитель разговаривал по мобильному телефону и управлял автобусом одной рукой. Одна из пассажирок сделала ему замечание и стала записывать происходящее на свой сотовый. Мужчине это не понравилось и он стал грубить. Позднее видеозапись была выложена в одной из норильских социальных групп и стала достоянием общественности, в том числе и сотрудников ГИБДД.В начале октября водителя пригласили для разговора в отдел ГИБДД, где он вначале отрицал факт разговора по телефону, но позднее, под давлением доказательств, признал этот факт и был привлечен к административной ответственности. Теперь разговорчивому маршрутчику придется заплатить штраф в размере полутора тысяч рублей.