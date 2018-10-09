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9 октября 2018, 16:48



41-летний житель Норильска предстанет перед судом за хранение наркотических средств в крупном размере

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Следователем в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:64 Мужчину задержали сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по г. Норильску в подъезде одного из домов по Ленинскому проспекту. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство общей массой 2,143 грамма, что является крупным размером.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Следователем в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.