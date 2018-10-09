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9 октября 2018, 17:33



Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по организациям с ликбезом о пенсионной реформе! Это мошенники!



Просмотров:221 Уже сегодня по Норильску зафиксированы случаи, когда в школы, в ОИК-30, другие государственные структуры приходили некие люди, представляющиеся сотрудниками ПФР, чтобы поговорить о новой пенсионной реформе. Специалисты Пенсионного Фонда России обращаются к норильчанам: если вас посетили люди, желающие рассказать детали грядущей пенсионной реформы, будьте бдительны. Требуйте их удостоверения. Все сотрудники пенсионного фонда при себе имеют удостоверения с гербовой печатью. По всем уточняющим вопросам можно обратиться по телефону 47-06-10.