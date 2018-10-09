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9 октября 2018, 18:01



В России почти половина машин скорой помощи требует замены. В Норильске ситуация куда оптимистичнее.



Просмотров:210 В России около половины автопарка скорой помощи нуждается в замене, об этом заявили в Минздраве. Порядка 45% машин служат уже более пяти лет. В рекомендациях Фонда ОМС по эксплуатации автомобилей скорой помощи сказано, что после пяти лет работы машину нужно заменить. В Норильске на линии нет ни одной машины скорой помощи со сроком службы свыше пяти лет, однако они не списаны, весь автотранспорт, который находится в исправном состоянии, - в резерве. Еще два года назад износ автопарка норильской станции скорой помощи составлял 75%. За последние три года произошло существенное обновление парка, и на сегодня есть дефицит в одной единице техники. 19 бригад используют 18 полностью оборудованных автомобилей. Их бы хватило, однако в 2016 году одна машина попала в ДТП и восстановлению не подлежит. Шесть автомобилей специализированных: 2 - реанимобили, 2 - кардиомобили, 1 - так называемое шестое отделение, 1 - автомобиль для детской реанимации. В среднем один оборудованный автомобиль обходится бюджету примерно в 3,5 миллиона рублей. Последнее обновление в норильском автопарке скорой медицинской помощи происходило летом 2018 года.