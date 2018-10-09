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9 октября 2018, 18:09



Дети умерших инвалидов-чернобыльцев продолжат получать пособие.

Законопроект устраняет правовую неопределённость. Вводится положение о выплате компенсаций после смерти инвалида его ребёнку до 14 лет, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова

Просмотров:187 После смерти инвалидов-чернобыльцев их дети до 14 лет продолжат получать ежемесячную денежную компенсацию. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении 9 октября. Поправки будут внесены в статью 14 Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Ранее Конституционный суд решил, что одно из положений этой статьи не соответствует основному закону, напомнил замглавы Минтруда Григорий Лекарев. «Нарушается принцип равенства и допускается возможность принятия прямо противоположных решений по вопросу установления ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров членам семей инвалидов-чернобыльцев», — отметил чиновник.Законопроект устраняет правовую неопределённость. Вводится положение о выплате компенсаций после смерти инвалида его ребёнку до 14 лет, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова