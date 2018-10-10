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10 октября 2018, 09:18

Норильский и дудинский филиалы ЛГУ «порежут», но не больно.


Еще месяц назад в Норильске поползли слухи о закрытии филиала ЛГУ, который на месте готовит бакалавров по четырем направлениям: психология; менеджмент; государственное и муниципальное управление; специальное (дефектологическое) образование, юриспруденция и другие.
В филиале, где обучается 431 студент, с несколькими преподавателями не перезаключили контракт, указав, что «контора» закрывается, студентов тоже предупредили о скорых переменах. Народ ждал официальную информацию. И вот она прозвучала из уст профессора, доктора экономических наук, президента Ленинградского областного гуманитарного университета Вячеслава Скворцова, который специально прилетел в Норильск, чтобы объяснить, на каком основании и как будут закрывать самый северный филиал ЛГУ. В Норильске и Дудинке он запланировал ряд встреч с учащимися филиала ЛГУ, - кстати, последнего в списке закрываемых, остальные уже перестали функционировать.
Причины закрытия объективные, и причин несколько. Самые главные кроются в результатах мониторинга, которые филиалы по всей стране не проходят и потому закрываются один за другим. Для того чтобы филиал на отдаленной территории мог существовать, ему надо соответствовать следующим показателям:
1. В филиале должны быть открыты дневные (очные группы) - по 25 человек на 8-10 специальностях. «Такого количества наш северный филиал ЛГУ не наберет никогда, сегодня из 431 студента тут всего 23 «очника», - пояснил Вячеслав Николаевич.
2. Наш филиал не готов по существу выполнить внешние заказы от различных организаций на научно-исследовательскую деятельность.
3. Преподавательско-профессорский состав норильского филиала ЛГУ не соответствует нормативам, качественным и количественным.
Понятно, что каждый студент филиала ЛГУ обеспокоен своей дальнейшей судьбой, связанной с получением образования. Многие уже вынужденно «перепрыгнули» закрывшийся несколько лет назад филиал Кисловодского института и пришли в ЛГУ, чтобы наконец-таки получить диплом, и вот опять…
Вячеслав Скворцов успокоил студентов и их родителей: «Не переживайте. Учебный год будет доведен до финиша, очников и заочников никто не бросит, судьба каждого будет решаться в индивидуальном порядке».
Вариантов для студентов несколько. Первый - доучивание до 31 декабря в своем вузе и распределение по тем вузам, которые могут подхватить данные специальности и направления, - на этот счет ведутся переговоры с Норильским индустриальным институтом и Красноярским педагогическим университетом им. Астафьева.
Второй вариант развития событий для студента-заочника - переходить со следующего семестра в головной офис ЛГУ и ездить туда на сессии (с предоставлением общежития) и льготами по оплате для отличников.
Теперь каждый студент норильского филиала ЛГУ должен будет выбрать тот или иной путь и написать соответствующее заявление. Понятно, что шероховатостей в процессе закрытия филиала и перехода студентов ожидается масса, учитывая несовпадение специальностей или вообще отсутствие таковых (например, на территории Красноярского края такого направления обучения, как «Дефектология» нет вообще - из 600 вузов страны только в 15 выпускаются такие специалисты).
«Сохранение филиала с использованием возможностей другого федерального вуза тоже не исключается, но это пока только мечта», - добавил профессор ЛГУ Вячеслав Скворцов.
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