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10 октября 2018, 09:23

Норильский индустриальный институт готов поддержать студентов филиала ЛГУ, который вот-вот закроется.


Об этом было заявлено на встрече студентов и преподавателей филиала ЛГУ с представителем головного вуза, президентом ЛГУ им. А. С. Пушкина Вячеславом Скворцовым. Напомним, студентам норильского филиала ЛГУ 9 октября официально объявили о закрытии филиала. При этом полугодие завершится в плановом режиме, студенты последних курсов спокойно доучатся в филиале ЛГУ и получат тот диплом, который хотели, только дистанционно. Остальным с нового года предложено перейти в другие вузы на территории, в частности, в Норильский индустриальный институт.
В этом смысле им предлагается как прямой переход (скажем, со специальности «менеджмент» на специальность «менеджмент» или «экономика»), так и переход с так называемыми «особенностями», - когда студент ЛГУ направления «государственное и муниципальное управление» переводится в НГИИ на тот же «менеджмент» с досдачей предметов по академической разнице, а на 5-м курсе проходит в НГИИ программу профессиональной переподготовки по «государственному и муниципальному управлению». В итоге такой студент только выигрывает, поскольку «на выходе» у него оказывается не одна, а сразу две специальности.
«НГИИ имеет серьезную поддержку от города, края и в большей степени - от норильского комбината, за которым и оборудование, и практика, и расходы на множество сопутствующих проектов вуза. …Да, по абитуриентам-высокобалльникам мы уступаем Москве и Санкт-Петербургу, но зато у нас в этом году в два раза увеличено количество бюджетных мест. Бюджетников стало больше, проходной уровень от этого упал, но сделано это было для блага территории.
Мы часто обменивались студентами с ЛГУ им. Пушкина, и если сейчас часть из них выберет переход к нам – милости просим. Всем найдется место, а сохранность продолжения обучения для них будет гарантирована», - заявил на встрече в филиале ЛГУ и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров.
К слову, на очной форме НГИИ сегодня только один человек обучается на платной основе, остальные студенты дневной формы – «бюджетники»; на заочной форме НГИИ в этом году - 100 бюджетных мест и 66 «платников». В планах нашего вуза – разработка новых программ, в том числе по юриспруденции и другим дисциплинам.

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