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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
12:43 Главный чум Таймыра стал победителем национальной общественной премии «Гармония».
12:19 С начала года за неуплату штрафа в установленный срок к административной ответственности привлечены более 300 водителей.
11:11 Задержан 27-летний норильчанин с «синтетикой» в кармане.
10:43 При формировании проекта регионального бюджета на следующий год проиндексирован ряд социально значимых расходов.
10:18 Нужны дорога, причал, подготовленные гиды. Специалисты определили первоочередные шаги по развитию туризма на Таймыре.
09:36 Завтра, 11 октября, стартует чемпионат Норильска (зона «Таймыр») по мини-футболу среди команд Первой лиги.
09:23 Норильский индустриальный институт готов поддержать студентов филиала ЛГУ, который вот-вот закроется.
09:18 Норильский и дудинский филиалы ЛГУ «порежут», но не больно.
18:09 Дети умерших инвалидов-чернобыльцев продолжат получать пособие.
18:01 В России почти половина машин скорой помощи требует замены. В Норильске ситуация куда оптимистичнее.
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