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10 октября 2018, 09:36



Завтра, 11 октября, стартует чемпионат Норильска (зона «Таймыр») по мини-футболу среди команд Первой лиги.

Отметим, что по итогам розыгрыша команды, занявшие первые места во Второй и Третьей лигах, получат право на следующий сезон стартовать рангом выше. Соответственно и те команды, которые завершат состязания на последнем месте, по спортивному принципу будут переведены на ступень ниже. Добавим, что действующим чемпионом Первой лиги является «Ремонтник». В прошлом сезоне во Второй лиге победу праздновал «Механик», в Третьей – «Мотор».

Просмотров:103 В сильнейшей лиге в борьбу вступят восемь команд, которые поборются за чемпионский титул в два круга: «Океан», «Медеплавильщик», «Ремонтник», «Норильский никель-М» (все Центральный район), талнахские «Строитель» и «Арктика», «Надежда» (Кайеркан) и «Таймыр» (Дудинка). Ранее уже начались игры во Второй и Третьей лигах, где участвуют также по восемь команд.Отметим, что по итогам розыгрыша команды, занявшие первые места во Второй и Третьей лигах, получат право на следующий сезон стартовать рангом выше. Соответственно и те команды, которые завершат состязания на последнем месте, по спортивному принципу будут переведены на ступень ниже.Добавим, что действующим чемпионом Первой лиги является «Ремонтник». В прошлом сезоне во Второй лиге победу праздновал «Механик», в Третьей – «Мотор».