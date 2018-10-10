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10 октября 2018, 10:18



Нужны дорога, причал, подготовленные гиды. Специалисты определили первоочередные шаги по развитию туризма на Таймыре.

Опытом организации и перспективами развития активного приключенческого туризма на территории Норильска и Таймыра поделился основатель и генеральный директор Russia Discovery, крупнейшего туроператора активного отдыха в России, Вадим Мамонтов. Большую часть своего выступления он посвятил плато Путорана. Интерес к плато растет с каждым годом. Сейчас из общего потока клиентов Russia Discovery сюда устремляется примерно 10%. Со следующего года на плато начнут реализовываться две новые туристические программы, разработанные туроператором совместно с Русским географическим обществом. Залогом успешного развития туризма на плато Путорана, по мнению Вадима Мамонтова, является качественно выстроенная логистика. «Если не решить вопрос с надежной заброской туристов на плато, то оно продолжит оставаться местом путешествий лишь очень обеспеченных людей», - подчеркнул эксперт туристической отрасли, перечислив ключевые инфраструктурные задачи: строительство дороги до озера Мелкого и причала на берегу водоема (это существенно расширит возможности для перевозок туристов водным транспортом на озеро Лама и другие объекты плато); организация базы по ремонту снегоходной техники и квадроциклов; появление компаний, осуществляющих пассажирские перевозки судами на воздушной подушке и гидросамолетами; реновация и строительство объектов размещения на плато Путорана, в Норильске и Дудинке, создание визит-центров. Участники мастерской составили портрет туриста Заполярья, проанализировав запросы и ожидания как приезжих, так и местных туристов. Как подчеркнул Вадим Мамонтов, при формировании турпродукта особое внимание нужно уделять его качеству. Потому одним из ключевых условий успешного развития туризма на Таймырском полуострове является наличие программы подготовки кадров: «Важно предусмотреть различные сценарии отдыха для разных групп туристов. Один из наиболее актуальных запросов на сегодня: интеллектуально нагруженное путешествие. Потому для сопровождения туристических групп нужны не только проводники, но и специалисты, способные ответить на вопросы из области истории, географии, биологии, орнитологии, этнографии и т. д.». Мастерская помогла специалистам конкретизировать первоочередные шаги по развитию туристического кластера на территории города Норильска и Таймырского района. Встреча стала одним из мероприятий цикла «Городской конструктор» – совместного проекта в поддержку городских изменений, запущенного Агентством развития Норильска и университетом комитета гражданских инициатив.

Просмотров:112 В Агентстве развития Норильска состоялась мастерская «Стратегическое планирование развития туристического кластера на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района». Участниками мероприятия стали представители норильской и таймырской администраций, компании «Норникель», АРН, бюджетных учреждений, специалисты туристической отрасли, в том числе члены рабочих групп по разработке проектов муниципальных программ по развитию туризма на территории города Норильска и Таймырского района, приглашенные эксперты.Опытом организации и перспективами развития активного приключенческого туризма на территории Норильска и Таймыра поделился основатель и генеральный директор Russia Discovery, крупнейшего туроператора активного отдыха в России, Вадим Мамонтов. Большую часть своего выступления он посвятил плато Путорана. Интерес к плато растет с каждым годом. Сейчас из общего потока клиентов Russia Discovery сюда устремляется примерно 10%. Со следующего года на плато начнут реализовываться две новые туристические программы, разработанные туроператором совместно с Русским географическим обществом.Залогом успешного развития туризма на плато Путорана, по мнению Вадима Мамонтова, является качественно выстроенная логистика. «Если не решить вопрос с надежной заброской туристов на плато, то оно продолжит оставаться местом путешествий лишь очень обеспеченных людей», - подчеркнул эксперт туристической отрасли, перечислив ключевые инфраструктурные задачи: строительство дороги до озера Мелкого и причала на берегу водоема (это существенно расширит возможности для перевозок туристов водным транспортом на озеро Лама и другие объекты плато); организация базы по ремонту снегоходной техники и квадроциклов; появление компаний, осуществляющих пассажирские перевозки судами на воздушной подушке и гидросамолетами; реновация и строительство объектов размещения на плато Путорана, в Норильске и Дудинке, создание визит-центров.Участники мастерской составили портрет туриста Заполярья, проанализировав запросы и ожидания как приезжих, так и местных туристов. Как подчеркнул Вадим Мамонтов, при формировании турпродукта особое внимание нужно уделять его качеству. Потому одним из ключевых условий успешного развития туризма на Таймырском полуострове является наличие программы подготовки кадров: «Важно предусмотреть различные сценарии отдыха для разных групп туристов. Один из наиболее актуальных запросов на сегодня: интеллектуально нагруженное путешествие. Потому для сопровождения туристических групп нужны не только проводники, но и специалисты, способные ответить на вопросы из области истории, географии, биологии, орнитологии, этнографии и т. д.».Мастерская помогла специалистам конкретизировать первоочередные шаги по развитию туристического кластера на территории города Норильска и Таймырского района.Встреча стала одним из мероприятий цикла «Городской конструктор» – совместного проекта в поддержку городских изменений, запущенного Агентством развития Норильска и университетом комитета гражданских инициатив.