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10 октября 2018, 10:43

При формировании проекта регионального бюджета на следующий год проиндексирован ряд социально значимых расходов.


На заседании правительства края одобрены основные направления бюджетной и налоговой политики, а также проект закона «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
И. о. председателя правительства края Юрий Лапшин отметил, что в 2019 году предстоит провести Универсиаду и 400-летие Енисейска, максимально активно принять участие в национальных проектах в рамках указа президента, а также направить средства на повышение заработной платы бюджетников. Кроме того, приложить усилия для того, чтобы стимулировать работу инвесторов на территории края и содействовать запуску новых инвестиционных проектов, которые повысят доходную базу бюджета. Он также поручил членам краевого правительства усилить работу по привлечению дополнительных средств федерального бюджета на социальное и инфраструктурное развитие края.
И. о. заместителя председателя правительства края - министра финансов края Владимир Бахарь представил параметры проекта краевого бюджета на 2019 год: доходы запланированы в размере 214 млрд рублей, расходы составят 227,4 млрд рублей. Дефицит – 13,4 млрд рублей. В плановом периоде дефицит бюджета будет постепенно снижаться: 8,9 млрд в 2020 году и в 2021 году предусмотрен бездефицитный бюджет.
Планируемые поступления из федерального бюджета пока ниже уровня текущего года. Это связано с тем, что в проекте федерального бюджета есть резервы, которые позднее будут распределяться между регионами на реализацию национальных проектов.
По словам Владимира Бахаря, новацией бюджетной политики на предстоящий период станет выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в новом майском указе президента. «Безусловным приоритетом расходов бюджета на 2019 год является выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных действующим законодательством. При формировании проекта бюджета проиндексирован целый ряд социально значимых расходов. На 3,9% увеличатся социальные выплаты и расходы на питание в учреждениях, на 5,1% планируется проиндексировать расходы учреждений на коммунальные услуги. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований края увеличится на 7%», – отметил Владимир Бахарь.
С учетом федеральных решений по повышению заработной платы работников бюджетной сферы проект бюджета предусматривает рост расходов на эти цели. Средства будут направлены на сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы работников, обозначенных в указах президента 2012 года, к среднему доходу от трудовой деятельности по региону. Кроме того, дополнительные средства пойдут на обеспечение принятого решения о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 сентября 2018 года и на повышение МРОТ с 1 января 2019 года. Также запланирована индексация заработной платы иных работников бюджетной сферы с 1 октября 2019 года на 4,3%.
«Представленный бюджет сбалансирован, предусматривает дальнейшее снижение дефицита и решает целый ряд новых задач: финансирование национальных проектов, повышение заработной платы работников бюджетной сферы, содействие развитию территорий, строительство новых объектов, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, поддержка отраслей экономики», – резюмировал Владимир Бахарь.
Одобренный правительством края проект бюджета до 15 октября будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание края.

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