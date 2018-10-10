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10 октября 2018, 11:11



Задержан 27-летний норильчанин с «синтетикой» в кармане.

Следователями отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:107 Норильские полицейские остановили автомобиль «Рено» в районе ул. Нансена. При личном досмотре у пассажира в кармане обнаружился наркотик. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 0,543 гр., что является крупным размером.Следователями отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.