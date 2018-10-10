Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 октября 2018, 12:19



С начала года за неуплату штрафа в установленный срок к административной ответственности привлечены более 300 водителей.

Стоит помнить, что административная ответственность за неуплату штрафа в установленный законом срок в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает на 71 день, а именно по истечении 10 дней срока обжалования и 60 дней срока оплаты. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Дорожные полицейские Норильска рекомендуют автовладельцам оплачивать административные штрафы за нарушения правил дорожного движения вовремя, не допускать просрочек по оплате. Кроме того, инспекторы напоминают, что административный штраф можно оплатить в размере 50% от наложенной суммы в 20-дневный срок со дня вынесения.

Просмотров:89 Госавтоинспекторы напоминают, что административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о правонарушении в законную силу.Стоит помнить, что административная ответственность за неуплату штрафа в установленный законом срок в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает на 71 день, а именно по истечении 10 дней срока обжалования и 60 дней срока оплаты. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.Дорожные полицейские Норильска рекомендуют автовладельцам оплачивать административные штрафы за нарушения правил дорожного движения вовремя, не допускать просрочек по оплате. Кроме того, инспекторы напоминают, что административный штраф можно оплатить в размере 50% от наложенной суммы в 20-дневный срок со дня вынесения.