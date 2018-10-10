Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 октября 2018, 12:43



Главный чум Таймыра стал победителем национальной общественной премии «Гармония».

«Главный чум Таймыра был удостоен этой престижной награды, так как уже дважды становился победителем общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» с проектами «Школа тундровика» и «Уроки предков», – с гордостью рассказала директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова. Оба проекта были направлены на работу с детьми коренных национальностей Таймыра, находящихся под социальной опекой государства (детей-сирот и детей-инвалидов, представителей коренных малочисленных народов Таймыра), и оказались важным звеном между образовательным учреждением и жизнью в тундре. Автором проектов выступила художественный руководитель Таймырского дома народного творчества Наталья Некипелова. Национальная премия «Гармония» была создана в 2016 году по инициативе Союза охраны психического здоровья и его президента Натальи Треушниковой. Лауреатами премии становятся выдающиеся деятели здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья человека.

Просмотров:80 Впервые в Красноярском крае Таймырский дом народного творчества стал победителем национальной общественной премии «Гармония» в номинации «За вклад в профилактику психических расстройств».«Главный чум Таймыра был удостоен этой престижной награды, так как уже дважды становился победителем общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» с проектами «Школа тундровика» и «Уроки предков», – с гордостью рассказала директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова.Оба проекта были направлены на работу с детьми коренных национальностей Таймыра, находящихся под социальной опекой государства (детей-сирот и детей-инвалидов, представителей коренных малочисленных народов Таймыра), и оказались важным звеном между образовательным учреждением и жизнью в тундре. Автором проектов выступила художественный руководитель Таймырского дома народного творчества Наталья Некипелова.Национальная премия «Гармония» была создана в 2016 году по инициативе Союза охраны психического здоровья и его президента Натальи Треушниковой. Лауреатами премии становятся выдающиеся деятели здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья человека.