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10 октября 2018, 14:40



Норильский государственный индустриальный институт, компания «Норникель», администрация города и Агентство развития Норильска реализуют совместный проект, направленный на качественное преобразование и развитие НГИИ.

По словам координатора рабочей группы Елены Чернышенко, многие вузы уже осознали, что постоянное развитие – тренд современности. «Университеты во многих странах мира сейчас активно занимаются своим развитием, потому что жизнь очень быстро меняется, мир профессий очень быстро меняется: какие-то специализации отмирают, новые появляются. Одна из актуальных тенденций – это сетевые структуры, которые сотрудничают с другими вузами и организациями-партнерами, в том числе реализуя совместные программы с работодателями». На первом этапе реализации совместного проекта при поддержке АРН было организовано и проведено экспертное исследование, цель которого – составить описание целевой модели университета, а также определить основные сложности. Это было сделано на основании изучения мнений респондентов (сотрудников НГИИ, студентов, родителей учащихся и абитуриентов, руководителей города и компании «Норникель»), анализа данных из концепции развития НГИИ, информации из независимых источников и анализа успешных стратегий изменений вузов, сравнимых с НГИИ по тем или иным характеристикам. Характеризуя текущее положение вуза, координатор рабочей группы по разработке стратегии развития НГИИ отметила следующие моменты: «На протяжении последних двух–трех десятилетий институту не хватает ресурсов для развития; часть молодежи стремится уехать из Норильска, многие родители хотят отправить своих детей на материк, где нет таких холодов; нет единого представления о том, как сделать вуз более успешным, чтобы он стал настоящим центром знаний, интеллектуальным центром для всей территории». Елена Чернышенко подчеркнула высокую востребованность выпускников вуза: «С одной стороны, есть компания «Норникель», которая очень ждет на работу специалистов, окончивших именно этот институт. На этот год только 25% потребности «Норникеля» закрывается выпускниками НГИИ. С другой стороны, есть город, которому нужны квалифицированные работники и который тоже испытывает дефицит подготовленных кадров. Позиция НГИИ как основного поставщика кадров для компании и для города должна укрепляться». На основе обсуждения результатов экспертного исследования планируются разработать стратегию развития НГИИ в 2019 году. «Как показывает опыт, в любом заполярном городе остается один сильный вуз, объединяющий сразу две функции: исследовательского университета, который активно сотрудничает с другими арктическими вузами, обмениваясь программами, учеными, реализуя совместные проекты, и социального партнера территории, что означает, что НГИИ нужно будет обсуждать с городом открытие новых актуальных направлений подготовки», – резюмировала Елена Чернышенко.

Просмотров:199 Проект представляет собой комплекс мероприятий по формулированию долгосрочных целей развития и стратегии вуза. Стратегию развития НГИИ готовит рабочая группа в составе руководства и опытных сотрудников института, представителей муниципалитета, «Норникеля», АРН, Высшей школы экономики, федеральных и международных экспертов.По словам координатора рабочей группы Елены Чернышенко, многие вузы уже осознали, что постоянное развитие – тренд современности. «Университеты во многих странах мира сейчас активно занимаются своим развитием, потому что жизнь очень быстро меняется, мир профессий очень быстро меняется: какие-то специализации отмирают, новые появляются. Одна из актуальных тенденций – это сетевые структуры, которые сотрудничают с другими вузами и организациями-партнерами, в том числе реализуя совместные программы с работодателями».На первом этапе реализации совместного проекта при поддержке АРН было организовано и проведено экспертное исследование, цель которого – составить описание целевой модели университета, а также определить основные сложности. Это было сделано на основании изучения мнений респондентов (сотрудников НГИИ, студентов, родителей учащихся и абитуриентов, руководителей города и компании «Норникель»), анализа данных из концепции развития НГИИ, информации из независимых источников и анализа успешных стратегий изменений вузов, сравнимых с НГИИ по тем или иным характеристикам.Характеризуя текущее положение вуза, координатор рабочей группы по разработке стратегии развития НГИИ отметила следующие моменты: «На протяжении последних двух–трех десятилетий институту не хватает ресурсов для развития; часть молодежи стремится уехать из Норильска, многие родители хотят отправить своих детей на материк, где нет таких холодов; нет единого представления о том, как сделать вуз более успешным, чтобы он стал настоящим центром знаний, интеллектуальным центром для всей территории».Елена Чернышенко подчеркнула высокую востребованность выпускников вуза: «С одной стороны, есть компания «Норникель», которая очень ждет на работу специалистов, окончивших именно этот институт. На этот год только 25% потребности «Норникеля» закрывается выпускниками НГИИ. С другой стороны, есть город, которому нужны квалифицированные работники и который тоже испытывает дефицит подготовленных кадров. Позиция НГИИ как основного поставщика кадров для компании и для города должна укрепляться».На основе обсуждения результатов экспертного исследования планируются разработать стратегию развития НГИИ в 2019 году.«Как показывает опыт, в любом заполярном городе остается один сильный вуз, объединяющий сразу две функции: исследовательского университета, который активно сотрудничает с другими арктическими вузами, обмениваясь программами, учеными, реализуя совместные проекты, и социального партнера территории, что означает, что НГИИ нужно будет обсуждать с городом открытие новых актуальных направлений подготовки», – резюмировала Елена Чернышенко.