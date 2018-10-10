Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 октября 2018, 14:51



Норильский клуб туристов «Таймыр» приглашает активных, целеустремленных, авантюрных норильчан на свои собрания.

Сбор туристов проходит по вторникам в 19.00 в помещении общественной организации «Необычные люди» на Завенягина, 3. Вход - свободный. Ближайшая встреча (16 октября) посвящена поездке одного из участников клуба - альпиниста Дмитрия Орлова - в горы Тянь-Шаня. Дмитрий расскажет о восхождении, продемонстрирует фото- и видеоматериалы, ответит на вопросы, поделится планами. К беседе могут присоединиться все желающие. Члены клуба рады и тем, кто может поделиться опытом, предложить идеи по активному времяпрепровождению и схему их реализации, и тем, кто только мечтает о туризме.

Просмотров:179 Клуб туристов «Таймыр» - организация некоммерческая. Основан еще в 1960-е. Цель - поиск единомышленников и организация походов «для себя» (пеших, водных, лыжных, горных восхождений, походов выходного дня) как на территории Таймыра, так и за его пределами.Сбор туристов проходит по вторникам в 19.00 в помещении общественной организации «Необычные люди» на Завенягина, 3. Вход - свободный.Ближайшая встреча (16 октября) посвящена поездке одного из участников клуба - альпиниста Дмитрия Орлова - в горы Тянь-Шаня. Дмитрий расскажет о восхождении, продемонстрирует фото- и видеоматериалы, ответит на вопросы, поделится планами. К беседе могут присоединиться все желающие. Члены клуба рады и тем, кто может поделиться опытом, предложить идеи по активному времяпрепровождению и схему их реализации, и тем, кто только мечтает о туризме.