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10 октября 2018, 15:17



«Норникель» встретил огонь Универсиады-2019 в Ульяновске.

«Норникель» традиционно поддерживает отечественный спорт и международные спортивные проекты, является генеральным партнером XXIX Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение международных студенческих игр превышает 2 млрд руб. В частности, «Норникель» модернизировал фан-парк «Бобровый лог» — центральный объект Универсиады. «Уверен, что огонь Универсиады зажжет пламя в сердцах молодых спортсменов. Они будут состязаться честно и открыто, радуя всех россиян своими яркими победами, продолжая славные традиции знаменитых предшественников и рекордсменов современности», — заявил статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. Топ-менеджер обратил внимание на исторический факт: Россия и Советский Союз 14 раз первенствовали в общекомандном зачете летних Студенческих игр и 16 раз — в общекомандном зачете зимних состязаний. «Вместе с Красноярским краем мы организуем проведение Универсиады на самом высоком уровне. Не сомневаюсь, что Студенческие игры пройдут ярко, насыщенно и интересно. XXIX зимняя Универсиада состоится в самом сердце Сибири, что придаст ей особый колорит», — подчеркнул вице-президент «Норникеля». Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартовала 20 сентября в итальянском Турине, российский этап эстафеты — 28 сентября в Москве. В рамках российского этапа факелоносцы пробегут по 30 крупным городам России. Региональный этап эстафеты в городах Красноярского края начнется 22 января 2019 года в Норильске и завершится 1 марта символическим зажжением городской чаши огня в Красноярске. Студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта, свыше 3000 спортсменов из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Просмотров:178 В Ульяновске состоялась церемония встречи огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019. Церемония была проведена в преддверии Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит 10-12 октября в столице Ульяновской области.«Норникель» традиционно поддерживает отечественный спорт и международные спортивные проекты, является генеральным партнером XXIX Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение международных студенческих игр превышает 2 млрд руб. В частности, «Норникель» модернизировал фан-парк «Бобровый лог» — центральный объект Универсиады.«Уверен, что огонь Универсиады зажжет пламя в сердцах молодых спортсменов. Они будут состязаться честно и открыто, радуя всех россиян своими яркими победами, продолжая славные традиции знаменитых предшественников и рекордсменов современности», — заявил статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. Топ-менеджер обратил внимание на исторический факт: Россия и Советский Союз 14 раз первенствовали в общекомандном зачете летних Студенческих игр и 16 раз — в общекомандном зачете зимних состязаний.«Вместе с Красноярским краем мы организуем проведение Универсиады на самом высоком уровне. Не сомневаюсь, что Студенческие игры пройдут ярко, насыщенно и интересно. XXIX зимняя Универсиада состоится в самом сердце Сибири, что придаст ей особый колорит», — подчеркнул вице-президент «Норникеля».Эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартовала 20 сентября в итальянском Турине, российский этап эстафеты — 28 сентября в Москве. В рамках российского этапа факелоносцы пробегут по 30 крупным городам России. Региональный этап эстафеты в городах Красноярского края начнется 22 января 2019 года в Норильске и завершится 1 марта символическим зажжением городской чаши огня в Красноярске. Студенческие игры пройдут со 2 по 12 марта, свыше 3000 спортсменов из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.