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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
20:09 Пресс-служба аэропорта Домодедово прокомментировала ситуацию с маломобильными пассажирами из Норильска, оставленными в аэропорту на длительное время.
18:58 В крае продолжается прием заявок на получение грантов для открытия собственного дела.
18:54 "Родина" зовет на "Полярную сову". Открыт прием видеороликов и зарисовок к участию во всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных искусств "Полярная сова - 2018". Заявки на участие и работы принимаются по 31 октября включительно. Фестиваль пройдет 19-23 ноября.
18:51 В Красноярском крае Фонду капитального ремонта ищут нового директора. Еще месяц назад был отправлен в отставку бывший руководитель Нина Авдеева.
18:34 Транспортная прокуратура Норильска проверит все вертолетные посадочные площадки.
17:21 Норильчане могут стать участниками акции «Мама, сходи к врачу».
17:20 В Норильске прошел слет социально ориентированных некоммерческих организаций.
16:37 Транспортная прокуратура начала проверку по публикации СМИ о трех маломобильных пассажирах из Норильска, оставленных в аэропорту Домодедово без воды на шесть часов.
15:57 Музей Норильска готовится к открытию выставки «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг».
15:17 «Норникель» встретил огонь Универсиады-2019 в Ульяновске.
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