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10 октября 2018, 15:57

Музей Норильска готовится к открытию выставки «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг».


В выставочный проект из коллекции музея Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и архива семьи Александра Родченко и Варвары Степановой вошли более двух сотен работ Александра Родченко, Захара Быкова, Ольги Розановой и других (1910-1930), а также фотоработы Александра Александрова «В поисках Родченко» (Норильск, 2015-2017).
Александра Родченко - один из творцов русского конструктивизма, мастер русского авангарда, выдающийся фотограф, пионер дизайна, универсальный художник-провидец многих современных форм искусства. Выставка охватывает яркий период его жизни, связанный с творчеством новых предметных форм и основанием отечественной школы дизайна. В течение 10 лет с 1920 по 1930 год он преподавал в новаторской школе нового типа: ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, созданной на базе императорского Строгановского училища и ставшей прообразом многих современных школ архитектуры и дизайна во всем мире.
Эстафету новаторства Родченко подхватила не только его супруга, «амазонка» русского авангарда Варвара Степанова, но и один из учеников Захар Быков, ставший впоследствии ректором воссозданной после войны в 1945 году Строгановской школы. Многие темы и объекты творчества Александра Родченко так или иначе связаны со школой, учениками, деятелями культуры 1920-1930-х годов.
В представленную коллекцию произведений живописи, графики, дизайна и фотографии Родченко вплетаются и выполненные под его руководством ученические проекты Захара Быкова и уникальный пример самых первых поисков новой стилистики русского авангарда в предметном дизайне. Речь идет о супрематической аппликации, выполненной по эскизам художницы Ольги Розановой, участвовавшей вместе с Казимиром Малевичем в уникальном проекте Наталии Давыдовой по созданию предметов декоративного искусства крестьянками деревни Вербовка Киевской губернии на основе эскизов художников русского авангарда.
Выставка рассматривается как одно из ключевых событий грядущей акции «Ночь искусств - 2018» в Норильске. А также проект приурочен к 65-летию Норильска, в проектах к созданию которого нашли отражение некоторые из идей русских конструктивистов начала XX века.
Выставка откроется в художественной галерее (Талнахская, 78) 16 октября в 18.30 и будет работать до 20 января.

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