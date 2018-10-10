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10 октября 2018, 16:37



Транспортная прокуратура начала проверку по публикации СМИ о трех маломобильных пассажирах из Норильска, оставленных в аэропорту Домодедово без воды на шесть часов.



Просмотров:209 "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи публикацией 7 октября 2018 года на интернет-сайте радиостанции "Бизнес ФМ" информации о возможном нарушении прав маломобильных пассажиров авиакомпании NordStar в аэропорту Домодедово". При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Ранее радиостанция сообщила, что сотрудники службы помощи Домодедово отвезли жительницу Норильска и еще двух пассажиров в инвалидных колясках в зону прилета во время задержки рейса и оставили там на несколько часов без воды и питания. Посадку в самолет им пришлось ждать еще 40 минут в специальном амбулифте. Общее время ожидания вылета превысило шесть часов. "Авиакомпания "Нордстар", пассажиром которой являлась одна из пострадавших в данной ситуации, комментируя ситуацию корреспонденту "Заполярной правды", отметила, что оказание содействия по перемещению в аэровокзале, доставке и посадке маломобильных пассажиров на борт самолета входит в зону ответственности служб аэропорта. После регистрации пассажирки она вместе с сопровождающим лицом и сотрудником аэропорта была направлена в службу помощи маломобильным пассажирам, которые должны были предоставить услуги по сопровождению вплоть до посадки на борт воздушного судна. В связи с произошедшим в аэропорт Домодедово отправлена официальная претензия. В настоящее время идут разбирательства. Также приняты дополнительные меры контроля со стороны представителей авиакомпании в аэропортах географии полетов за предоставлением необходимых услуг маломобильным пассажирам со стороны соответствующих служб аэропортов.