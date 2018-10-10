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10 октября 2018, 17:20



В Норильске прошел слет социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Возможно, из-за того что Норильск отрезан от материка, люди здесь самостоятельно кооперируются в решении своих задач, - считает Анна Репина. - Для плодотворной работы нам необходимо понимать роль некоммерческого сектора в сфере государственной политики. К тому же есть поручение президента по передаче некоммерческому сектору полномочий в части предоставления социальных услуг населению, и наша задача - выполнить это поручение". Слет СОНКО состоял из двух частей. В первой говорили о передаче полномочий по социальным услугам СОНКО, а вторую посвятили краевой грантовой программе "Партнерство". Участникам рассказали о том, как нужно писать проекты и отчитываться по ним. Были проведены: семинар-практикум и публичные отчеты по соцпартнерству за 2018 год и информационный семинар по заявочной кампании на 2019 год. Состоялся и мониторинг победителей грантовых программ прошлых лет. "Хотелось бы, чтобы норильчане не забывали, что помимо грантовых программ от "Норникеля" есть и грантовая программа "Партнерство", которая также позволяет реализовывать идеи", - резюмировала Анна Репина.

Просмотров:192 Слет СОНКО и активных граждан "Партнерство на местном уровне" был организован Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края при поддержке управления административной практики администрации Норильска. В нем приняли участие около ста человек, которые на протяжении двух дней познавали тонкости партнерского взаимодействия некоммерческого сектора и органов власти. По словам Анны Репиной, заместителя руководителя - начальника отдела программ общественного развития Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, в прошлом благодаря некоммерческим организациям в Норильске появлялись серьезные программы, которые затем подхватывали по всей стране. Она уверена, что и сегодня у Норильска есть большой потенциал в этом направлении, и именно поэтому наш город стал пилотным для слета СОНКО. В дальнейшем специалисты из краевого центра также посетят Железногорск, Канск, Боготол и Шушенское."Возможно, из-за того что Норильск отрезан от материка, люди здесь самостоятельно кооперируются в решении своих задач, - считает Анна Репина. - Для плодотворной работы нам необходимо понимать роль некоммерческого сектора в сфере государственной политики. К тому же есть поручение президента по передаче некоммерческому сектору полномочий в части предоставления социальных услуг населению, и наша задача - выполнить это поручение".Слет СОНКО состоял из двух частей. В первой говорили о передаче полномочий по социальным услугам СОНКО, а вторую посвятили краевой грантовой программе "Партнерство". Участникам рассказали о том, как нужно писать проекты и отчитываться по ним. Были проведены: семинар-практикум и публичные отчеты по соцпартнерству за 2018 год и информационный семинар по заявочной кампании на 2019 год. Состоялся и мониторинг победителей грантовых программ прошлых лет."Хотелось бы, чтобы норильчане не забывали, что помимо грантовых программ от "Норникеля" есть и грантовая программа "Партнерство", которая также позволяет реализовывать идеи", - резюмировала Анна Репина.