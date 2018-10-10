Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 октября 2018, 17:21



Норильчане могут стать участниками акции «Мама, сходи к врачу».

К акции будет привлечено максимальное количество волонтеров из "Молодой гвардии", техникума промышленных технологий и сервиса, а также Центра внешкольной работы района Талнах. Акция «Мама, сходи к врачу» начнется в 16 часов и пройдет возле СРК «Арена» и на Ленинском проспекте. Волонтеры вместе с тематическими листовками будут раздавать розовые и лавандовые ленточки и рассказывать горожанам, особенно женщинам, о необходимости ранней диагностики. Именно ранняя диагностика позволяет выявить большую часть новообразований и своевременно начать лечение. Акцент будет сделан на женскую аудиторию еще и потому, что женщины вспоминают о себе в последнюю очередь, откладывая на потом заботу о своем здоровье. В 18 часов все желающие могут прийти в благотворительный фонд «Территория добра». Здесь пройдет встреча-беседа людей, как столкнувшихся с проблемами онкологии, так и тех, кому небезразлично собственное здоровье и кто больше хочет знать о ранней диагностике рака. Также в фонде можно будет оставить свои письменные вопросы, которые в дальнейшем будут переданы врачам.

Просмотров:189 Организатор акции – благотворительный фонд «Территория добра», сотрудники которого продолжают реализацию программы по поддержке людей, столкнувшихся с проблемами онкологии. Одним из символов акции станет розовая ленточка, которая объединяет людей для борьбы с раком молочной железы. Но сотрудники, волонтеры и неравнодушные помощники решили пойти еще дальше, так как онкология поражает не только молочные железы, но и другие органы человеческого тела. Было принято решение использовать еще и ленточку цвета лаванды, которая используется для привлечения внимания к эпилепсии и раку любого вида. Ну, а так как в России рак груди среди прочих злокачественных опухолей занимает первое место, то акцию решено было провести 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком груди.К акции будет привлечено максимальное количество волонтеров из "Молодой гвардии", техникума промышленных технологий и сервиса, а также Центра внешкольной работы района Талнах.Акция «Мама, сходи к врачу» начнется в 16 часов и пройдет возле СРК «Арена» и на Ленинском проспекте. Волонтеры вместе с тематическими листовками будут раздавать розовые и лавандовые ленточки и рассказывать горожанам, особенно женщинам, о необходимости ранней диагностики. Именно ранняя диагностика позволяет выявить большую часть новообразований и своевременно начать лечение. Акцент будет сделан на женскую аудиторию еще и потому, что женщины вспоминают о себе в последнюю очередь, откладывая на потом заботу о своем здоровье.В 18 часов все желающие могут прийти в благотворительный фонд «Территория добра». Здесь пройдет встреча-беседа людей, как столкнувшихся с проблемами онкологии, так и тех, кому небезразлично собственное здоровье и кто больше хочет знать о ранней диагностике рака. Также в фонде можно будет оставить свои письменные вопросы, которые в дальнейшем будут переданы врачам.