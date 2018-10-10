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10 октября 2018, 18:34



Транспортная прокуратура Норильска проверит все вертолетные посадочные площадки.



Просмотров:157 Всего в Норильске и на Таймыре 48 посадочных мест для вертолетов. Основные владельцы площадок - администрации таймырских поселков, газодобывающие и газотранспортные предприятия, авиакомпания "Нордавиа" и некоторые частные лица. Проверка проводится на предмет соответствия техническим требованиям посадочных мест. Владельцам площадок предстоит доказать, что вверенные им вертолетные площадки соответствуют всем требованиям безопасности и могут эксплуатироваться. Норильский транспортный прокурор Антон Лямзин в интервью корреспонденту "Заполярной правды" сообщил, что не прошедшие проверку вертолетные площадки получат запрет на эксплуатацию до устранения нарушений.