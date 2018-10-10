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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 октября 2018, 18:34

Транспортная прокуратура Норильска проверит все вертолетные посадочные площадки.


Всего в Норильске и на Таймыре 48 посадочных мест для вертолетов. Основные владельцы площадок - администрации таймырских поселков, газодобывающие и газотранспортные предприятия, авиакомпания "Нордавиа" и некоторые частные лица. Проверка проводится на предмет соответствия техническим требованиям посадочных мест. Владельцам площадок предстоит доказать, что вверенные им вертолетные площадки соответствуют всем требованиям безопасности и могут эксплуатироваться. Норильский транспортный прокурор Антон Лямзин в интервью корреспонденту "Заполярной правды" сообщил, что не прошедшие проверку вертолетные площадки получат запрет на эксплуатацию до устранения нарушений.
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    Список новостей

 10 октября 2018 
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18:54   "Родина" зовет на "Полярную сову". Открыт прием видеороликов и зарисовок к участию во всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных ... 18:51   В Красноярском крае Фонду капитального ремонта ищут нового директора. Еще месяц назад был отправлен в отставку бывший руководитель Нина Авдеева.
18:34   Транспортная прокуратура Норильска проверит все вертолетные посадочные площадки. 17:21   Норильчане могут стать участниками акции «Мама, сходи к врачу».
17:20   В Норильске прошел слет социально ориентированных некоммерческих организаций. 16:37   Транспортная прокуратура начала проверку по публикации СМИ о трех маломобильных пассажирах из Норильска, оставленных в аэропорту Домодедово без воды на шесть часов.
15:57   Музей Норильска готовится к открытию выставки «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг». 15:17   «Норникель» встретил огонь Универсиады-2019 в Ульяновске.
14:51   Норильский клуб туристов «Таймыр» приглашает активных, целеустремленных, авантюрных норильчан на свои собрания. 14:40   Норильский государственный индустриальный институт, компания «Норникель», администрация города и Агентство развития Норильска реализуют совместный проект, направленный ...
12:43   Главный чум Таймыра стал победителем национальной общественной премии «Гармония». 12:19   С начала года за неуплату штрафа в установленный срок к административной ответственности привлечены более 300 водителей.
11:11   Задержан 27-летний норильчанин с «синтетикой» в кармане. 10:43   При формировании проекта регионального бюджета на следующий год проиндексирован ряд социально значимых расходов.
10:18   Нужны дорога, причал, подготовленные гиды. Специалисты определили первоочередные шаги по развитию туризма на Таймыре. 09:36   Завтра, 11 октября, стартует чемпионат Норильска (зона «Таймыр») по мини-футболу среди команд Первой лиги.
09:23   Норильский индустриальный институт готов поддержать студентов филиала ЛГУ, который вот-вот закроется. 09:18   Норильский и дудинский филиалы ЛГУ «порежут», но не больно.

 9 октября 2018 
18:09   Дети умерших инвалидов-чернобыльцев продолжат получать пособие. 18:01   В России почти половина машин скорой помощи требует замены. В Норильске ситуация куда оптимистичнее.
17:33   Сотрудники Пенсионного фонда не ходят по организациям с ликбезом о пенсионной реформе! Это мошенники! 16:48   41-летний житель Норильска предстанет перед судом за хранение наркотических средств в крупном размере
16:45   Водителя маршрутки за разговор по мобильному телефону во время движения автобуса наказали рублем. 16:37   Полярная арт-резиденция PolArt Музея Норильска объявляет о начале нового творческого сезона 2018-2019, в течение которого в Норильск со своими проектами приедут пять художников.
16:32   В Норильске задержали девушку с двумя граммами «синтетики». 16:25   В Норильске пройдет международный фестиваль «Живой звук». Гостей ждут в Городском центре культуры с 24 по 28 октября.
16:17   В Норильске пройдет слет социально ориентированных некоммерческих организаций. 15:38   Александр Усс: "На стажировки красноярских врачей в зарубежных клиниках нельзя жалеть денег".
14:54   Из поданных 62 апелляций от норильских выпускников оправданы оказались лишь две. 14:04   «Норникель» приступил к активной фазе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируется сдать к середине 2020 года.
13:50   В 2019 году Красноярский край переходит на цифровое эфирное телевещание. 12:48   В Норильске управляющая компания заплатит 400 тысяч рублей за плесень в квартире.
11:26   В Норильске женщину обокрал знакомый мужчина, которого она пригласила в гости. 11:10   С начала года в Норильске к ответственности привлечены около 300 пьяных водителей.
10:55   Норильский участковый может попасть в финал всероссийского конкурса «Народный участковый», если его поддержит большинство земляков. Региональное онлайн-голосование уже идет. 10:26   В Норильске огонь зимней Универсиады - 2019 встретят в январе.

 8 октября 2018 
18:26   В России может появиться "спортивный" налоговый вычет по НДФЛ. 18:19   Красноярский край оказался вторым в стране по сумме госдолга. Долги Красноярского края перед Федерацией оказались самыми большими в Сибири.
18:15   Юные изобретатели Таймыра могут стать участниками научно-технического марафона «АрктикPRO». 17:12   Завтра, 9 октября, Норильск простится с последним из могикан норильской геологии Владликом Васильевичем Кургиным, которого не стало 1 октября на 87-м году жизни.
17:11   Две норильские школы - № 13 и № 8 - отличились на краевом слете юных инспекторов движения. 17:00   Старшеклассников Норильска «погрузили» в российскую пенсионную реформу.
16:06   Мастерицы из творческого объединения «Радуга» передали теплые подарки для недоношенных малышей. 16:02   Нынешняя погода заставляет синоптиков говорить о природной аномалии: вчера в Норильске был зафиксирован многолетний температурный рекорд - плюс 16 градусов.
15:45   В четвертом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» одержал две победы на выезде над «Ухтой» - 6:2 и 4:3. 15:40   В кайерканском Молодежном центре состоялась презентация обновленной сенсорной комнаты.
14:42   Киргиз пытался улететь из Норильска по чужому паспорту. 14:30   Норильские самбисты вернулись с призовыми местами с краевых состязаний.




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