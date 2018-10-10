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10 октября 2018, 18:51



В Красноярском крае Фонду капитального ремонта ищут нового директора. Еще месяц назад был отправлен в отставку бывший руководитель Нина Авдеева.

Конкурсный отбор будет проходить в два этапа, включающие квалификационный экзамен и индивидуальное собеседование. После всех испытаний с подсчетом баллов, полученных каждым претендентом, будет сформирован итоговый рейтинг кандидатов. Желающие могут подать документы до 30 октября с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 33, кабинеты 202, 203. Телефоны: 8 (391) 223−35−32 (доб. 130), 8 (391) 223−35−32 (доб. 129), 8−923−330−95−05.

Просмотров:165 Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ объявило конкурс на замещение должности руководителя Регионального фонда капитального ремонта. С предыдущим чиновником Ниной Авдеевой ведомство рассталось еще 14 сентября. Поводом непродления с ней контракта назвали провал программы капремонта. С тех пор должность руководителя фонда вакантна. Тогда же министр Анатолий Цыкалов пообещал выбрать главу фонда через конкурс.Конкурсный отбор будет проходить в два этапа, включающие квалификационный экзамен и индивидуальное собеседование. После всех испытаний с подсчетом баллов, полученных каждым претендентом, будет сформирован итоговый рейтинг кандидатов.Желающие могут подать документы до 30 октября с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 33, кабинеты 202, 203. Телефоны: 8 (391) 223−35−32 (доб. 130), 8 (391) 223−35−32 (доб. 129), 8−923−330−95−05.