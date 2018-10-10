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10 октября 2018, 18:54



"Родина" зовет на "Полярную сову". Открыт прием видеороликов и зарисовок к участию во всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных искусств "Полярная сова - 2018". Заявки на участие и работы принимаются по 31 октября включительно. Фестиваль пройдет 19-23 ноября.

В этом году на "Полярную сову" уже представлено 30 работ. Всю информацию о фестивале-конкурсе можно увидеть на сайте МБУ "Кинокомплекс "Родина" http://кино-родина.рф и на страницах кинотеатра в социальных сетях. С 19 по 23 ноября члены профессионального жюри фестиваля-конкурса определят победителей в номинациях и обладателей специальных призов путем голосования. К слову, для желающих с 21 ноября будут организованы мастер-классы для детей и взрослых с членами профессионального жюри: Сергеем Серегиным (Москва), режиссером кинокомпании "Мастер-фильм", постоянным председателем жюри фестиваля "Полярная сова"; Александром Калашниковым (Красноярск), режиссером "Красноярской киностудии", звукорежиссером, членом Союза кинематографистов России; Евгением Селивановым (Новосибирск), директором детской киностудии "Поиск", исполнительным директором Ассоциации детских студий мультипликации, исполнительным директором фестиваля "Жар-птица". Тогда же состоится акция "Отдай свой голос лучшим!": путем интернет-голосования на сайте кинокомплекса можно будет выбрать обладателя поощрительного приза. Обладатель приза зрительских симпатий будет определен детским жюри, его сформируют ребята из школы-интерната № 2. Учредителями "Полярной совы" являются управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс "Родина". Фестиваль проводится в Норильске с 2003 года.

Просмотров:138 Фестиваль-конкурс выявляет и поддерживает детское и подростковое творчество в области аудиовизуальных искусств, привлекает юных авторов к участию в создании аудиовизуального творческого продукта, раскрывающего и пропагандирующего общечеловеческие ценности. В конкурсе участвуют индивидуальные авторы и творческие коллективы, возраст авторов - до 18 лет.В этом году на "Полярную сову" уже представлено 30 работ. Всю информацию о фестивале-конкурсе можно увидеть на сайте МБУ "Кинокомплекс "Родина" http://кино-родина.рф и на страницах кинотеатра в социальных сетях.С 19 по 23 ноября члены профессионального жюри фестиваля-конкурса определят победителей в номинациях и обладателей специальных призов путем голосования.К слову, для желающих с 21 ноября будут организованы мастер-классы для детей и взрослых с членами профессионального жюри: Сергеем Серегиным (Москва), режиссером кинокомпании "Мастер-фильм", постоянным председателем жюри фестиваля "Полярная сова"; Александром Калашниковым (Красноярск), режиссером "Красноярской киностудии", звукорежиссером, членом Союза кинематографистов России; Евгением Селивановым (Новосибирск), директором детской киностудии "Поиск", исполнительным директором Ассоциации детских студий мультипликации, исполнительным директором фестиваля "Жар-птица".Тогда же состоится акция "Отдай свой голос лучшим!": путем интернет-голосования на сайте кинокомплекса можно будет выбрать обладателя поощрительного приза. Обладатель приза зрительских симпатий будет определен детским жюри, его сформируют ребята из школы-интерната № 2.Учредителями "Полярной совы" являются управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс "Родина". Фестиваль проводится в Норильске с 2003 года.