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10 октября 2018, 18:58



В крае продолжается прием заявок на получение грантов для открытия собственного дела.

Конкурс организован в рамках региональной государственной программы по поддержке предпринимательства. Участвовать в нем могут только безработные граждане, которые ранее не осуществляли предпринимательскую деятельность. В составе заявки предоставляется бизнес-проект. Сначала его направят на экспертизу для определения эффективности. Затем конкурсантам предстоит защита проекта на заседании экспертной комиссии правительства края. По условиям конкурса бизнес-проекты предполагают создание рабочих мест, а также организацию деятельности только в том муниципальном образовании, которое указано в проекте. В первом конкурсе на получение грантов уже приняли участие 43 жителя региона. Экспертная комиссия правительства края выбрала 22 проекта, авторы которых и стали победителями. На полученные деньги они откроют малые производственные предприятия, животноводческие фермы, организации сферы услуг. К примеру, производством стройматериалов займутся в Курагинском и Краснотуранском районах, животноводством – в Большеулуйском, Каратузском, Краснотуранском и Иланском районах. Реализация всех проектов предполагает создание дополнительных 49 рабочих мест. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края. Заявки принимаются до 18.00 15 октября в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110. Телефон для справок 8 (391) 221-98-27.

Просмотров:151 До 15 октября аАнтство труда и занятости населения Красноярского края проводит второй конкурс на получение грантов до 300 тысяч рублей для открытия собственного дела.Конкурс организован в рамках региональной государственной программы по поддержке предпринимательства. Участвовать в нем могут только безработные граждане, которые ранее не осуществляли предпринимательскую деятельность.В составе заявки предоставляется бизнес-проект. Сначала его направят на экспертизу для определения эффективности. Затем конкурсантам предстоит защита проекта на заседании экспертной комиссии правительства края.По условиям конкурса бизнес-проекты предполагают создание рабочих мест, а также организацию деятельности только в том муниципальном образовании, которое указано в проекте.В первом конкурсе на получение грантов уже приняли участие 43 жителя региона. Экспертная комиссия правительства края выбрала 22 проекта, авторы которых и стали победителями.На полученные деньги они откроют малые производственные предприятия, животноводческие фермы, организации сферы услуг. К примеру, производством стройматериалов займутся в Курагинском и Краснотуранском районах, животноводством – в Большеулуйском, Каратузском, Краснотуранском и Иланском районах. Реализация всех проектов предполагает создание дополнительных 49 рабочих мест.С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края.Заявки принимаются до 18.00 15 октября в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110. Телефон для справок 8 (391) 221-98-27.