Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 октября 2018, 20:09



Пресс-служба аэропорта Домодедово прокомментировала ситуацию с маломобильными пассажирами из Норильска, оставленными в аэропорту на длительное время.

завершаем анализ, в том числе с использованием объективных данных системы видеонаблюдения. Действительно, факт ожидания подтвердился. Такая ситуация стала следствием того, что авиакомпания не информировала службы аэропорта о переносе вылета. В результате задержка рейса превысила пять часов. Наши сотрудники вместе с пассажирами выезжали на место стоянки и находились в зале ожидания вылета. Мы сожалеем, что пассажиры столкнулись с такой ситуацией. Это первый подобный случай. Домодедово первым в России внедрил принципы доступной среды. Наша служба помощи маломобильным гражданам работает в круглосуточном режиме, и все наши сервисы мы тестировали вместе с представителями ассоциаций инвалидов. Мы завершим анализ и обязательно обсудим его результаты с Наталией, а также авиакомпанией, чтобы внести коррективы в технологию обслуживания и исключить возможность повторения такой ситуации".

Просмотров:220 Пресс-служба аэропорта, комментируя данную ситуацию, отметила следующее: "Представители службы обратной связи аэропорта связались с Наталией сразу после того как она опубликовала сообщение в сети, чтобы выяснить детали. На данный момент мызавершаем анализ, в том числе с использованием объективных данных системы видеонаблюдения. Действительно, факт ожидания подтвердился. Такая ситуация стала следствием того, что авиакомпания не информировала службы аэропорта о переносе вылета. В результате задержка рейса превысила пять часов. Наши сотрудники вместе с пассажирами выезжали на место стоянки и находились в зале ожидания вылета. Мы сожалеем, что пассажиры столкнулись с такой ситуацией. Это первый подобный случай. Домодедово первым в России внедрил принципы доступной среды. Наша служба помощи маломобильным гражданам работает в круглосуточном режиме, и все наши сервисы мы тестировали вместе с представителями ассоциаций инвалидов. Мы завершим анализ и обязательно обсудим его результаты с Наталией, а также авиакомпанией, чтобы внести коррективы в технологию обслуживания и исключить возможность повторения такой ситуации".