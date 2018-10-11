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11 октября 2018, 09:24



В Норильске открывается сезон КВН.

Новый творческий сезон начнется с отборочной игры, по результатам которой команды, набравшие наивысший балл, будут соревноваться в мартовской игре за звание самых веселых и находчивых Норильской лиги КВН - 2019. Вход по пригласительным билетам, которые можно взять в кассе ГЦК, телефон 22-99-14, телефон для справок 22-08-60.

Просмотров:156 20 октября в 18.00 в Большом зале Городского центра культуры состоится первая отборочная игра среди школьных команд Норильской лиги КВН.Новый творческий сезон начнется с отборочной игры, по результатам которой команды, набравшие наивысший балл, будут соревноваться в мартовской игре за звание самых веселых и находчивых Норильской лиги КВН - 2019.Вход по пригласительным билетам, которые можно взять в кассе ГЦК, телефон 22-99-14, телефон для справок 22-08-60.