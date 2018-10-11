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11 октября 2018, 09:37

Третий тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, организованной «Норникелем», завершился в Чите.


Главная цель программы — продвижение на глобальном уровне знаний о Сибири и Универсиаде. Компания «Норникель» выступает генеральным партнером зимней Универсиады - 2019.
Стать участником программы может любой житель планеты. Для этого нужно пройти digital-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом и Сибирью, выложив в соцсетях фото или видео на данную тему с хештегом #followupsiberia. Авторы самых креативных постов получают возможность посетить сибирские города, чтобы составить собственное мнение об этом регионе.
Победители первого тура онлайн-конкурса познакомились с Норильском и Дудинкой в мае. Участники второго тура побывали в августе в Красноярске.
На протяжении трех дней (6-8 октября) победители третьего тура в режиме реального времени открывали для себя и всего мира (через собственные соцсети) Забайкальский край.
В этот раз команда Follow Up Siberia! состояла из девяти человек из семи стран (США, Индия, Таиланд, Индонезия, Хорватия, Бразилия и Перу).
Гости Читы осмотрели город, побывали в музее «Церковь декабристов» и осуществили мечту, увидев своими глазами городской участок Транссибирской магистрали, о которой много слышали ранее. Команда Follow Up Siberia! посмотрела спектакль Московского Театра наций «Шведская спичка», который привез «Норникель» на фестиваль «Золотая маска». Спектакль прошел в Забайкальском краевом драматическом театре.
Участники тура приняли участие в мастер-классе по стрельбе из лука. Этот спорт — визитная карточка Забайкалья как в России, так и на международном уровне. Мастер-класс для гостей Читы провели победитель летней Универсиады - 2017 Александр Дамбаев, чемпион мира Кирилл Смирнов, призер Кубка мира и летней Универсиады - 2017 Саяна Цыремпилова.
Гости Читы побывали в Агинском дацане (одном из самых старых буддийских храмов в России и Забайкалье) на встрече с ламами, которые рассказали об истории монастыря и буддизма, а также встретились с молодыми читинцами, которые вносят значительный вклад в развитие своего города. Команда пообщалась с президентом Федерации тайского бокса Забайкальского края Рустамом Байраковым, путешественником Кириллом Чеузовым, создателем языковой школы Александром Обогреловым, членом сборной Забайкальского края по КВН Дмитрием Ларичевым, руководителем студии робототехники Евгенией Мезениной.
Экстремальное путешествие на внедорожниках по самым интересным туристическим местам Забайкалья организовал для зарубежных гостей читинский клуб «Диверсант». Участники проекта смогли увидеть панораму города, реку Ингоду и читинские «Дворцы» — скалы, поднявшись на которые, можно сделать уникальные фото и видео. Завершающим событием тура стал мастер-класс по лепке бурятских бууз.
Всего со времени запуска проекта в апреле 2018 года к нему присоединились жители 45 стран. Интерактивную карту «уголков Сибири» со всего мира можно увидеть на сайте: https://www.followupsiberia.com.

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