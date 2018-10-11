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11 октября 2018, 11:21



В Норильске с начала года около 170 родителей наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей предусмотрен административный штраф. Кроме того, согласно статье 156 Уголовного кодекса РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.

Просмотров:165 За девять месяцев текущего года сотрудники полиции составили 167 административных протоколов по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.Сотрудники полиции напоминают, что согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение родителями, законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей предусмотрен административный штраф. Кроме того, согласно статье 156 Уголовного кодекса РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.