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11 октября 2018, 12:12



Температура воздуха в этом октябре побила рекорд за все годы метеонаблюдений.

Как рассказывают норильские синоптики, завтра в Норильск придет очередной теплый фронт: дождь, порывистый ветер, температура воздуха - 0...+2 градуса. Послезавтра ветер начнет стихать, а температура - понижаться.

Просмотров:193 16 градусов тепла, которые были зафиксированы в Норильске в минувшее воскресенье, 7 октября, стали температурным рекордом за минувшие 46 лет, то есть с 1972 года, когда в Норильске начались постоянные метеонаблюдения. Прежний максимум приходился на октябрь 2009 года, когда было отмечено +12,9 градуса.Как рассказывают норильские синоптики, завтра в Норильск придет очередной теплый фронт: дождь, порывистый ветер, температура воздуха - 0...+2 градуса. Послезавтра ветер начнет стихать, а температура - понижаться.