Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 октября 2018, 12:36



Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет. Норильчан приглашают 9 ноября с 9.00 до 18.00 и 10 ноября с 10.00 до 15.00 по адресам: ул. Талнахская, 34, операционный зал, и Нансена, 69, МФЦ. Телефон для справок 47-06-64.

Просмотров:136 Они пройдут 9 и 10 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях России. В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.Норильчан приглашают 9 ноября с 9.00 до 18.00 и 10 ноября с 10.00 до 15.00 по адресам: ул. Талнахская, 34, операционный зал, и Нансена, 69, МФЦ. Телефон для справок 47-06-64.