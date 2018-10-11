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11 октября 2018, 12:47



Норильские депутаты готовятся к очередной, восьмой, сессии



Просмотров:182 Она назначена на 30 октября. В повестке дня (проект) семь вопросов: корректировка бюджета, о налоге на имущество физических лиц, утверждение положения о порядке предоставления жилых помещений фонда коммерческого использования, изменение правил землепользования и застройки города, внесение изменений и дополнений в Устав города и другое.