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11 октября 2018, 14:19



Депутаты краевого парламента согласовали кандидатуры на ключевые посты в правительстве.

Кандидатуры были представлены губернатором Александром Уссом. По его словам, в правительстве произойдут достаточно значимые изменения. «В течение десяти дней весь спектр управленческих решений мной будет принят», - цитирует главу региона пресс-служба парламента.

Просмотров:123 Сегодня на сессии Законодательного собрания Красноярского края депутаты согласовали кандидатуры Сергея Пономаренко и Юрия Лапшина на должности первых заместителей губернатора. Сергей Пономаренко станет руководителем администрации, Юрий Лапшин – председателем правительства, сообщает «Наш Красноярский край».Кандидатуры были представлены губернатором Александром Уссом. По его словам, в правительстве произойдут достаточно значимые изменения. «В течение десяти дней весь спектр управленческих решений мной будет принят», - цитирует главу региона пресс-служба парламента.