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11 октября 2018, 14:36



Помидоры дорожают, а морковь – наоборот. Опубликована официальная статистика цен по региону.

Что касается статистики: за прошедший месяц больше всего подорожали помидоры и огурцы – на 27,6% и на 14% соответственно. Также, по данным Красноярскстата, в сентябре существенно подорожали апельсины (11,7%) и лимоны (10%). Это сезонное повышение цен на овощи, оно происходит ежегодно. Кроме плодоовощной продукции в магазинах и на рынках края существенно подросли в цене яйца (12%), пшено (5,2%) и сливочное масло (3,6%). Снижение стоимости в сентябре наблюдалось: на морковь (30,6%), свеклу (29,2%), лук репчатый (16,1%), картофель (15,6%), рыбу не лососевых пород и красную икру (2,8%).

Просмотров:128 За год в Красноярском крае значительно подорожали: пшено (46,7%), свекла (31%), яйца (26,1%), лимоны (22,9%). Также зафиксирован резкий рост на газовое моторное топливо (43,6%), аренду государственного и муниципального жилья (33,4%), плиты древесностружечные (29,6%), услуги нянь (21,1%) и дизельное топливо (20,4%).Что касается статистики: за прошедший месяц больше всего подорожали помидоры и огурцы – на 27,6% и на 14% соответственно. Также, по данным Красноярскстата, в сентябре существенно подорожали апельсины (11,7%) и лимоны (10%). Это сезонное повышение цен на овощи, оно происходит ежегодно. Кроме плодоовощной продукции в магазинах и на рынках края существенно подросли в цене яйца (12%), пшено (5,2%) и сливочное масло (3,6%).Снижение стоимости в сентябре наблюдалось: на морковь (30,6%), свеклу (29,2%), лук репчатый (16,1%), картофель (15,6%), рыбу не лососевых пород и красную икру (2,8%).