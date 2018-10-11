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11 октября 2018, 15:13



Сегодня в Норильском медицинском техникуме прошел смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов предприятий Норильска.



Просмотров:136 Соревновались в знаниях и умениях оказания первой помощи четыре команды от рудников «Таймырский», «Октябрьский», «Маяк» и Талнахской обогатительной фабрики. Каждая команда, состоящая из четырех человек, демонстрировала свои знания в теории и на практике. Сюда входила оценка умения пользоваться средствами индивидуальной защиты, проверка оснащенности санитарных дружин необходимым оборудованием и спецодеждой. На практике они демонстрировали свое умение быстро и правильно надевать противогаз на себя и товарища, накладывать шины, жгуты и проводить перевязку пострадавшего, проведение доврачебных реанимационных действий. Как рассказали организаторы смотра-конкурса из управления по делам ГО и ЧС, в ближайшее время состоятся еще три аналогичных испытания для команд других предприятий города, после чего будут выявлены лучшие санитарные бригады и санпосты.