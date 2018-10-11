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11 октября 2018, 15:38



Сегодня пользователи интернета столкнутся с проблемами.



Просмотров:149 Вечером 11 октября сменятся криптографические ключи интернета. В результате пользователи могут столкнуться с активизацией спам-рассылок и с поддельными сайтами, призывающими ввести пароли, заявил Алексей Маланов, эксперт "Лаборатории Касперского". "Злоумышленники могут активизироваться и запустить спам-рассылки, баннеры, призывающие "сменить браузер", и поддельные сайты, предлагающие ввести свои пароли", - заявил он на конференции в "Российской газете".